Sénégal: Déficit pluviométrique - Plusieurs mesures prévues pour venir en aide aux agriculteurs et aux éleveurs, selon Cheikhou Oumar Ba

Diamniadio — Le gouvernement va venir en aide aux agriculteurs et aux éleveurs affectés par le déficit pluviométrique en leur offrant des denrées alimentaires et en facilitant leur accès à l'assurance agricole, entre autres mesures, a-t-on appris, jeudi, à Diamniadio (ouest), du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba.

"Les producteurs affectés [par la faible pluviométrie de cette année] seront recensés, localité par localité", a-t-il promis lors d'une conférence de presse, ajoutant que l'aide fournie par l'État dépendra de la taille des exploitations des producteurs et de l'ampleur des pertes subies.

"L'accompagnement va consister à distribuer des semences de niébé et de pastèque, là où il est encore possible de semer, ainsi que des semences [pour] la prochaine campagne agricole", a précisé M. Ba.

Dans la région de Matam (nord) par exemple, du maïs hybride sera mis à la disposition des agriculteurs, auxquels seront également distribuées des semences pour les activités agricoles à mener pendant la période de décrue du fleuve, d'après lui.

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L'État offrira des denrées alimentaires aux ménages les plus affectés par le déficit pluviométrique de cette année, a assuré Cheikhou Oumar Ba.

"La priorité sera accordée aux producteurs sinistrés, lors de la distribution des semences et des engrais au titre de la campagne agricole 2027-2028. Des variétés hâtives de riz, d'arachide, de mil et de maïs leur seront remises", a-t-il promis.

Les pouvoirs publics viendront également en aide à ceux qui pratiquent l'agriculture de contre-saison. Il s'agira de les aider à recourir aux variétés à cycle court et à l'utilisation de techniques d'irrigation nécessitant une faible quantité d'eau, selon M. Ba.

Un budget de 3,1 milliards de francs CFA pour aider à nourrir le bétail

"Concernant l'élevage, il est prévu d'aider les éleveurs des départements déficitaires en eau de pluie : Podor, Dagana, Linguère, Matam et Kaffrine", a promis le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

D'après lui, l'État va destiner 3,1 milliards de francs CFA à l'achat de 14 706 tonnes d'aliment de bétail pour aider les éleveurs à nourrir 356 398 bovins, 1 023 435 ovins et 537 717 caprins.

Le ministère va veiller à ce que davantage d'agriculteurs aient accès à l'assurance agricole, a ajouté Cheikhou Oumar Ba, indiquant qu'environ 800 000 personnes - des agriculteurs et des éleveurs - bénéficient actuellement des services de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS).

"L'État veut intégrer davantage l'assurance dans les programmes publics de fournitures d'intrants et élargir l'accès des femmes à l'assurance indicielle", a-t-il annoncé.

"L'assurance indicielle garantit une indemnité payable à l'assuré pour les pertes de production résultant du déficit pluviométrique, durant la saison des pluies", explique la CNAAS.

Il est envisagé aussi, à moyen terme, de constituer des stocks de semences à cycle court et de veiller à la restauration de la matière organique des sols, à la diversification des cultures et au développement de petits ouvrages hydrauliques, selon Cheikhou Oumar Ba.

Certaines parties du pays n'ont pas été affectées par le déficit pluviométrique de cette année, a-t-il précisé, ajoutant que la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles ne pourra procéder à une estimation définitive des quantités de récoltes qu'à la fin de ce mois.