Afrique: Ousmane Sembène et le chorégraphe Ibrahim Niassy à l'honneur au 4e Festival international de la culture et du cinéma africains de Moscou

9 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chorégraphe sénégalais Ibrahim Niassy, s'est produit dans un spectacle mêlant chorégraphie contemporaine, danse traditionnelle et hip hop à l'ouverture mardi dans la capitale russe du 4e Festival international de la culture et du cinéma africains, qui se déroule du 7 au 15 octobre à Moscou et à Saint-Péterssbourg et qui met à l'honneur, entre autres cinéastes africains, le Sénégalais Ousmane Sembène, a appris l'APS des organisateurs.

Le spectacle inaugural a mêlé mode et danse, avec la participation de danseurs +Etoiles du ballet+ et la présentation de la marque africaine Masa Mara. Le chorégraphe sénégalais Ibrahim Niassy a captivé l'audience avec son mono spectacle intitulé +Les droits de la nature+, une fusion de danse traditionnelle, hip-hop et chorégraphie contemporaine, ont-ils indiqué dans une note transmise à l'APS.

Le festival organisé en perspective de la tenue à la fin du mois d'octobre du troisième sommet et du forum économique et humanitaire Russie- Afrique vise à célébrer le continent africain à travers le cinéma, l'art et la diplomatie culturelle, a indiqué le service de presse de l'évènement.

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La directrice et productrice du festival, Anna Chtil, a insisté sur l'importance de montrer la culture africaine contemporaine au public russe, au-delà de l'histoire et du patrimoine déjà connus, a rapporté la même source.

Elle souligne que le programme du festival s'étend à Moscou et Saint-Pétersbourg à travers des projections de films du Sénégal, du Mozambique et du Mali, et une rétrospective consacrée à Ousmane Sembène (1923-2007), des expositions de tissus kente du Ghana et de bronzes du Burkina Faso.

Ce 4e Festival international de la culture et du cinéma africains est placé sous le thème : "Afrique. Ensemble vers l'avenir".

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