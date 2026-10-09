Sénégal: SEN'EAU annonce la construction de deux forages à Ziguinchor

Ziguinchor — Le directeur territorial de la zone sud-est de SEN'EAU, Oumar Sarr, a annoncé, jeudi, la construction prochaine de deux forages à Ziguinchor (sud) pour bien approvisionner la ville en eau.

Cette initiative de SEN'EAU fait partie d'un projet de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, a-t-il précisé lors d'une réunion de travail avec des abonnés de la société de distribution d'eau.

"Ziguinchor fait partie des projets prioritaires [...] de la SONES, qui a déjà entamé un projet de construction de deux forages d'une capacité de production de 200 mètres cubes d'eau par heure chacun", a dit Oumar Sarr.

Une ancienne usine de production d'eau implantée à Niaguis sera "réhabilitée" en vue de l'amélioration de l'approvisionnement en eau de la région de Ziguinchor, selon M. Sarr.

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Cette usine pourra produire 150 mètres cubes d'eau par heure après sa réhabilitation, a indiqué le directeur territorial de la zone sud-est de SEN'EAU.

"Le financement de ces ouvrages est déjà bouclé [...] Il y aura bientôt le choix de l'entreprise qui va effectuer les travaux", a-t-il assuré.

SEN'EAU est en train d'anticiper sur les besoins en eau de la région de Ziguinchor pour les prochaines, selon Oumar Sarr.

Des Ziguinchorois s'adonnent de plus en plus à la construction de forages et de puits sans autorisation, a-t-il signalé, affirmant avoir parlé de ce sujet au préfet et au maire de Ziguinchor.

"Nous allons en discuter avec les personnes concernées et leur faire savoir qu'il existe une règlementation qui ne leur donne pas l'autorisation de creuser un puits sans l'accord des autorités ou de certains services publics", a-t-il ajouté.

La zone sud-est de SEN'EAU réunit les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.