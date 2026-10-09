Sénégal: Mbour - Le préfet appelle à un engagement collectif contre l'exploitation sexuelle des enfants en perspective des JOJ

Mbour, 8 oct (APS) Le préfet du département de Mbour, Amadou Diop, a appelé, jeudi à Somone, à un engagement collectif des populations, des autorités et des acteurs du tourisme pour lutter contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dont la ville de Saly fait partie des sites hôtes.

"Nous avons besoin d'un engagement communautaire, d'une dynamique d'ensemble pour faire face à ce fléau", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier multisectoriel de renforcement des capacités et de sensibilisation sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels dans le contexte des voyages et du tourisme, à Somone.

Selon lui, le choix de Saly et de Somone pour abriter cette activité "n'est pas fortuit", ces deux localités étant des zones d'accueil et de tourisme confrontées à des risques liés à l'exploitation et aux abus sexuels.

Le préfet a estimé que la tenue prochaine des JOJ Dakar 2026, avec la forte mobilisation attendue dans les villes hôtes, "rend nécessaire une vigilance accrue et une implication de tous les acteurs dans la protection des enfants".

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"Nous devons tous nous mobiliser vraiment pour porter secours à ces cibles très vulnérables", a-t-il insisté, rappelant que "la protection des enfants est un droit constitutionnel".

M. Diop a souligné l'importance de sensibiliser l'ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de protection de l'enfance, estimant que la lutte contre ce phénomène "ne doit pas être l'affaire d'une catégorie de personnes ou d'une catégorie d'acteurs".

"Les forces de défense et de sécurité jouent un rôle important, le ministère de la Justice aussi. Vraiment, chacun doit jouer sa partition pour faire face à ce fléau", a-t-il ajouté.

Le préfet a par ailleurs annoncé la signature, samedi, d'une charte réunissant les différentes parties prenantes, qu'il considère comme "un message très fort" matérialisant l'engagement des autorités et de la communauté à défendre les jeunes contre les abus et l'exploitation sexuels.

Il a également invité les populations à maintenir la sensibilisation et à participer à la randonnée pédestre prévue samedi à Saly, à l'initiative des ministères du Tourisme et de la Justice.

"La lutte contre l'exploitation sexuelle ne doit pas être l'affaire d'une catégorie de personnes ou d'une catégorie d'acteurs. Elle doit être l'affaire de tout le monde", a-t-il soutenu.