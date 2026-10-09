Sénégal: Kédougou - Près 1 800 paniers alimentaires distribués aux personnes impactées par les inondations

8 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — L'ONG Qatar Charity, en collaboration avec les autorités gouvernementales compétentes du Sénégal, a procédé, jeudi, à la distribution de 1 796 paniers alimentaires aux personnes affectées par les inondations dans la région de Kédougou (sud-est) pour un montant global qui s'élève à 87 000 000 millions de francs FCFA, a constaté l'APS.

"Au total 1 796 paniers alimentaires sont distribués aujourd'hui aux familles affectées par les inondations dans la région de Kédougou dans le cadre de la réponse humanitaire au Sénégal de l'ONG Qatar Charity en collaboration avec les autorités gouvernementales compétentes", a déclaré le représentant de l'ONG au Sénégal Aliou Badara Ségnane en présence de Mandiaye Diaw chef de service départemental de l'Action sociale de Kédougou.

Aliou Badara Ségnane a expliqué que le projet vise à répondre aux besoins alimentaires essentiels des familles sinistrées et à contribuer à atténuer les conséquences des inondations sur leurs conditions de vie.

"Une attention particulière est portée aux populations vulnérables et aux zones difficiles d'accès", a-t-il expliqué.

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Il a salué notamment la collaboration avec les autorités locales qui ont facilité cette intervention dans les zones concernées.

Le chef de service départemental de l'action social Mandiaye Diaw a salué ce geste de l'ONG Qatar Charity.

Lire l'article original sur APS.

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