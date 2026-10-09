Sénégal: Un dispositif mis en place pour éviter la préparation tardive de la commercialisation des produits agricoles

Diamniadio — Le gouvernement a mis en place un dispositif associant les agriculteurs, les banques, le secteur privé et les services de l'État concernés, pour mettre fin à la préparation tardive de la commercialisation des produits agricoles, a annoncé, jeudi, à Diamniadio (ouest), le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba.

"Nous n'allons plus attendre de produire pour commencer à réfléchir à la commercialisation", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse.

Cette mesure permettra d'éviter les couacs de la commercialisation des récoltes, selon M. Ba.

L'État va désormais travailler simultanément à la production, au stockage, à la transformation et à la commercialisation, a-t-il dit.

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Les directions concernées ont pris part à une réunion consacrée à cette nouvelle mesure, le 25 septembre dernier, selon Cheikhou Oumar Ba.

"Une réunion interministérielle consacrée à la campagne de commercialisation des récoltes est prévue le 22 octobre, sous la présidence du Premier ministre", a-t-il annoncé.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba

D'après lui, le but de cette rencontre est de mobiliser très tôt les financements nécessaires à l'achat des produits que voudront écouler les agriculteurs.

"Le producteur ne veut pas savoir lequel des ministères de l'Agriculture et du Commerce n'a pas bien fait son travail", a expliqué M. Ba, laissant entendre que les agriculteurs tiennent à ce que la contrepartie de leurs récoltes soit payée comptant et à temps.

Le gouvernement développe le concept de "grenier de maïs" pour mettre en relation les producteurs de ladite céréale avec les meuniers et les opérateurs privés, selon le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Lors de la dernière campagne de commercialisation, la SONACOS, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, a collecté près de 219 000 tonnes d'arachide, une quantité qu'elle ne parvenait plus à atteindre depuis plus de vingt ans, a-t-il signalé.

Durant la campagne 2025-2026, le Sénégal a exporté au moins 70 000 tonnes de graines d'arachide - des arachides décortiquées -, ce qui a rapporté près de 34 milliards de francs CFA, selon Cheikhou Oumar Ba.

Il signale que 13 000 tonnes de riz restent à écouler dans la vallée du fleuve Sénégal (nord).