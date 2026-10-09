Afrique: Deuxième tour Tournoi qualifications JO 2028 - Le Sénégal s'impose en Tunisie (1-0), à l'aller

Dakar, 8 oct. (APS) - L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est imposée, jeudi, face à la Tunisie (1-0), au stade Hammadi Agrebi de Radès, en match aller du deuxième tour du tournoi africain de qualification olympique de football féminin pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 (LA28) , prévus du 14 au 30 juillet.

Les Lionnes ont fait la différence grâce à un but de Ndeye Awa Casset, permettant au Sénégal de prendre une option avant la manche retour.

Les deux équipes se retrouveront le 13 octobre prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar pour la seconde manche de cette double confrontation.

Le vainqueur de ce duel retrouvera ensuite le gagnant de la confrontation entre le Mali et le Bénin, au troisième tour, prévu en février-mars 2027.

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Le tournoi africain de qualification olympique de football féminin pour les JO de LA28 rassemble 35 équipes. Il est composé de cinq tours, disputés sous la forme de matchs aller-retour. Le premier tour est réservé aux six nations les moins bien classées au classement FIFA.

Le quatrième tour est prévu du 4 au 12 octobre 2027, tandis que le dernier tour se déroulera du 24 novembre au 4 décembre 2027.

Les deux équipes qui remporteront cet ultime tour décrocheront un quota olympique pour le tournoi de football féminin des JO de LA28.