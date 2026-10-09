Ethiopie: « La nomination à la tête du Profound Nat'l Trust exige de la rigueur et des efforts », déclare le Premier ministre Abiy

8 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans une note publiée après l'approbation de son gouvernement, a déclaré qu'une nomination relevait d'un travail assidu et d'une profonde confiance nationale -- une confiance qui exigeait des efforts considérables pour renforcer l'Éthiopie, favoriser sa prospérité et la faire progresser sur la voie de la civilisation.

« Une nomination n'est pas un poste de loisir ; il s'agit plutôt d'un domaine exigeant un travail assidu et une profonde confiance nationale -- qui requiert des efforts considérables pour renforcer l'Éthiopie, favoriser sa prospérité et la faire progresser sur la voie de la civilisation », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a en outre souligné qu'un travail considérable sera nécessaire dans les années à venir pour garantir que l'Éthiopie reste souveraine dans ses prises de décision, unie dans la diversité et productive dans la création et la préservation de la valeur.

Le Premier ministre Abiy a également souligné que, dans les années à venir, un travail considérable sera nécessaire pour faire du pays un pilier régional et continental de premier plan, et pour consolider les compétences qu'il transmettra à la prochaine génération.

Le gouvernement Medemer s'engage à concrétiser cette vision, a-t-il affirmé.

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