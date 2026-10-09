Afrique: Le Forum de Tana s'impose comme une plateforme clé pour le dialogue sur la sécurité - Selon les organisateurs

Addis Ababa — Le Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique continue d'apporter une contribution diplomatique remarquable en offrant aux dirigeants et aux décideurs politiques africains une tribune ouverte leur permettant d'engager des discussions franches sur les défis liés à la paix et à la sécurité sur le continent, ont déclaré les organisateurs.

La 12e édition du Forum de haut niveau de Tana se tiendra à Bahir Dar, sur les rives du lac Tana, du 23 au 25 octobre, sur le thème « Les voies de la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique ».

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Fitsum Girma, a déclaré que les préparatifs battaient leur plein pour assurer le bon déroulement du Forum.

Il a déclaré que le Forum avait généré de nombreux résultats intangibles en créant des occasions de rencontres bilatérales entre les dirigeants, parallèlement à ses sessions officielles.

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Selon M. Fitsum, le Forum offre un cadre informel où les chefs d'État et autres hauts responsables peuvent dialoguer ouvertement, échanger leurs points de vue et explorer des options politiques sur les questions urgentes de sécurité régionale.

Il a souligné que l'Éthiopie avait participé activement au Forum dans le cadre de son engagement diplomatique et de ses efforts visant à faire progresser le dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique.

Le prochain Forum devrait réunir des dirigeants de divers pays, des responsables d'institutions régionales et internationales, d'anciens dirigeants et des décideurs politiques de haut niveau. Une attention particulière sera accordée aux discussions entre les envoyés spéciaux de la Corne de l'Afrique et aux échanges bilatéraux entre les dirigeants.

La responsable du secrétariat du Forum de Tana et directrice du Programme pour la paix et la sécurité en Afrique, Lettie T. Longwe, a déclaré que le Forum se concentrerait sur les défis en matière de paix et de sécurité en Afrique de l'Est, tout en offrant un espace propice aux discussions bilatérales entre les dirigeants participants.

Elle a indiqué qu'une consultation réunissant des universitaires panafricains serait également organisée en collaboration avec l'université de Bahir Dar, tandis que plus de 250 participants sont attendus au Forum.

Mercy Fekadu, directrice de l'Institut d'études sur la paix et la sécurité de l'université d'Addis-Abeba, a déclaré que le Forum aborderait les questions de sécurité africaines urgentes à la fois par le biais de délibérations formelles et d'échanges informels.