Ethiopie: Le Premier ministre Abiy nomme de nouveaux hauts responsables

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à de nouvelles nominations de hauts responsables gouvernementaux à des postes clés, alors que l'Éthiopie s'apprête à mettre en place son nouveau gouvernement Medemer.
Les nominations annoncées aujourd'hui sont les suivantes :
1. Adem Farah -- Coordinateur chargé de la mise en place du système démocratique, avec le rang de vice-Premier ministre
2. L'ambassadeur Betre Mengistu -- Chef de cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du Cabinet
3. Enatalem Meles -- Ministre des Services de communication du gouvernement
4. Fikadu Tessema -- Ministre chargé d'un portefeuille / Ministre chargé des Affaires gouvernementales