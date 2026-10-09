Ethiopie: Le Premier ministre Abiy nomme de nouveaux hauts responsables

ENA
Neuf femmes sont désormais à la tête de ministères clés, allant des Finances et du Commerce à la Justice, en passant par la Technologie, les Mines, la Santé, le Tourisme et les Affaires sociales.
8 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à de nouvelles nominations de hauts responsables gouvernementaux à des postes clés, alors que l'Éthiopie s'apprête à mettre en place son nouveau gouvernement Medemer.

Les nominations annoncées aujourd'hui sont les suivantes :

1.⁠ ⁠Adem Farah -- Coordinateur chargé de la mise en place du système démocratique, avec le rang de vice-Premier ministre

2.⁠ L'ambassadeur Betre Mengistu -- Chef de cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires du Cabinet

3.⁠ ⁠Enatalem Meles -- Ministre des Services de communication du gouvernement

4.⁠ Fikadu Tessema -- Ministre chargé d'un portefeuille / Ministre chargé des Affaires gouvernementales

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