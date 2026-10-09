Congo-Kinshasa: Affaire Mpasi - Kinshasa entre défiance envers la FIFA et protection du joueur et des Léopards

Lionel Mpasi avait-il réglementairement le droit de jouer pour la RDC lors des éliminatoires puis des barrages de la dernière Coupe du monde ? Son éligibilité, mise en doute par une enquête conjointe du New York Times et du Monde, n'en finit pas de faire parler à Kinshasa où la défiance grandit en même temps que les supporters assument la qualification de la RDC

Alors que l'éligibilité de Lionel Mpasi avec la RDC, lors du Mondial 2026, est contestée par une enquête du New York Times et du Monde, la Fifa assure n'avoir relevé aucune infraction. À Kinshasa, l'affaire fait grand bruit depuis quelques jours et cette polémique suscite de vives réactions. Pour Bahati, cette affaire relève purement et simplement de la mauvaise foi.

« Comme Africain, je pense que c'est dommage qu'il puisse y avoir des nations du continent qui soient prêtes à détruire d'autres aussi gratuitement. Parce que la qualification de la RDC a été une des plus difficiles de la compétition sur les 48 nations qui se sont qualifiées. L'on s'appuie sur le cas de Lionel Mpasi. Pourquoi cette affaire ne surgit-elle qu'aujourd'hui ? »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'affaire a pris une telle ampleur que certains observateurs vont jusqu'à évoquer une prétendue indulgence de la Fifa. Un constat nuancé par Mathias, analyste sportif, pour qui la Fédération internationale doit assumer pleinement ses prérogatives si une faute administrative venait à être établie.

« Ce ne sont que des bruits, des mauvais perdants. Lionel Mpasi, qui a évolué avec la RDC à la CAN passée, qui a participé à toutes les échéances des éliminatoires. Est-ce que la Fifa s'est trompée ? Je ne pense pas. La Fifa a des services appropriés en la matière et, s'il s'avère que c'est vrai, les coupables seront punis du côté de la Fifa et du côté de la RDC. Mais ce que nous savons, nous Congolais, la RDC a joué la Coupe du monde 2026 et c'est le plus important pour nous. »

Face à la médiatisation croissante de ces révélations, la Fédération congolaise, elle, garde le silence pour l'instant.