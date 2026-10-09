Tunisie: Education nationale - Le président Saïed appelle à l'égalité des chances pour tous

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, 8 octobre courant, au palais de Carthage, la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, qui a assuré, en sa qualité de doyenne d'âge, la présidence de la séance inaugurale du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que le secrétaire général du Conseil, Mohamed Ali Boughdiri.

Cité dans un communiqué, le chef de l'État a souligné que l'inscription de ce conseil dans le texte de la Constitution, à l'issue de la consultation nationale organisée avant même l'élaboration de la Loi fondamentale du pays, "ne relève pas du hasard".

Ce conseil étant unique au monde, sa création procède d'une ferme conviction que l'éducation et l'enseignement sont partie intégrante de la sécurité nationale, a-t-il encore renchéri.

Le président Saïed a en outre mis l'accent sur l'impératif d'instaurer un système éducatif national garantissant l'égalité pour tous, appelant à cet égard à inculquer aux jeunes générations les principes de liberté et de justice sociale dès la première année du primaire.

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Evoquant les tentatives de réforme du système éducatif engagées par le passé en Tunisie, le président de la République a estimé que celles-ci étaient souvent des manoeuvres biaisées et peu innocentes plutôt que des réformes profondes et sérieuses.

Dans le même contexte, il a appelé à la nécessité de créer des clubs culturels au sein des établissements éducatifs et d'assurer le transport, la restauration, l'hébergement, l'habillement et les fournitures scolaires afin de garantir à tous les élèves de bonnes conditions d'apprentissage en coordination avec les parties concernées.

Le président Saïed a conclu que la Tunisie, qui a été de tout temps un vivier de savants ayant émerveillé le monde, en comptera davantage encore grâce à un système éducatif national démocratique et accessible à tous consacrant l'égalité des chances et traduisant les principes consacrés dans les textes constitutionnels en une réalité concrète et palpable.