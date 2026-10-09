Maroc: La musique Gnaoua en vedette à La Haye pour le 8ème Holland Gnawa Festival

La musique Gnaoua sera à l'honneur à La Haye à l'occasion de la 8ème édition du "Holland Gnawa Festival", qui se déroulera du 28 octobre au 7 novembre 2026 avec la participation de plusieurs artistes de renom et des jeunes talents qui oeuvrent à la préservation de ce genre musical.

Organisé par la Fondation multiculturelle Jongeren Geluid (MJG) dans plusieurs institutions culturelles de la capitale néerlandaise, dont le Théâtre National, ce festival a pour but de mettre à l'honneur la culture marocaine et le patrimoine africain, célébrer la richesse de la musique gnaoua et contribuer à la promotion de la diversité et du dialogue interculturel à La Haye, indiquent les organisateurs de cet événement.

Le programme du festival comporte plusieurs soirées artistiques hautes en couleurs, dont un concert du grand Maâlem Abdelkebir Merchane suivi d'un spectacle de l'artiste du chaâbi Abdellah Daoudi au Théâtre National, ainsi que d'autres concerts des artistes Rajae El Mouhandiz, Farid Ghannam ou encore des jeunes talents Anas Lekhssassi et Fatima Ezzahra Jebli.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs soirées de fusions entre musique Gnaoua et sonorités du monde sont également au programme, comme le spectacle "Trans Sahara Electro" de l'Orchestre Marmoucha et de l'artiste Aziz Ozouss, ainsi que le trio "Elements of Baraka" composé de l'artiste Adil Smaali, du producteur et trompettiste Lakay et du percussionniste Miloon, qui mêlent les chants et les rythmes gnaoua à la Hadra soufi et à la musique électronique.

Le "Kalimba Quartet", qui réunit la tradition Gnaoua et la musique mandingue d'Afrique de l'Ouest, sera aussi au rendez-vous, de même que l'ensemble féminin "Super Gnawa Girls" et le groupe "AGO Gnawa", formé par le saxophoniste Luc Mishalle et le Maâlem Driss Filali.

Le comédien Hassan El Fad présentera un spectacle pour ce festival, qui connaîtra par ailleurs l'organisation d'un défilé gnaoua dans les rues de La Haye, produit par l'ensemble "Remork & Karkaba" qui mêle les sonorités des cuivres et des percussions aux chants et danses Gnaoua marocains.

Les organisateurs ont en outre programmé des ateliers, des sessions musicales improvisées, des activités pour enfants, des rencontres culturelles et des dégustations culinaires. "Faire de la musique, manger ensemble, partager des histoires et se rencontrer sont des aspects essentiels de la culture Gnaoua", ont-ils souligné.

La Fondation MJG organise plusieurs activités pour les habitants de La Haye, en particulier la communauté marocaine des Pays-Bas, dans le but de renforcer l'attachement à l'identité marocaine et promouvoir le dialogue, la compréhension et la solidarité entre les différentes cultures. Parmi ces activités phares figure l'organisation du festival du film "Holland MENA".