communiqué de presse

Après avoir traversé la maladie, l'isolement et le deuil, Serah Kalumbilo a transformé son parcours personnel en une mission : soutenir la santé mentale et le bien-être des autres.

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre), le thème de cette année est : « Les expériences vécues entendues : des voix authentiques, un changement réel ». Il reconnaît que les personnes qui ont traversé des moments difficiles possèdent un savoir qu'aucun manuel ne peut remplacer.

Pour certains volontaires et membres du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette expérience devient une véritable vocation. Pour Serah Kalumbilo, chargée de la santé mentale et du soutien psychosocial à la Croix-Rouge de Zambie, tout a commencé à Lusaka, en Zambie, en février 2021, à peine deux mois après son arrivée à la Croix-Rouge.

Son expérience de la maladie et du deuil l'a poussée à commencer à former d'autres personnes aux premiers secours psychologiques.

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Voici son histoire.

Mon parcours de survivante à défenseure de la santé mentale

À peine deux mois après avoir rejoint la Croix-Rouge de Zambie, ma vie a basculé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée.

J'ai été gravement atteinte de la COVID-19 et j'ai passé plus de 30 jours en isolement. Ce qui avait commencé comme une maladie est rapidement devenu l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Être isolée signifiait être physiquement séparée des personnes que j'aimais et sur lesquelles je comptais. J'ai traversé des moments de peur, d'incertitude et de solitude, sans savoir ce que le lendemain me réservait.

Durant cette période, j'ai également perdu mon père.

Perdre un être cher alors que je luttais moi-même pour guérir est une expérience difficile à décrire avec des mots. Je vivais mon deuil tout en essayant de survivre. J'étais physiquement malade, émotionnellement submergée et privée de mes soutiens habituels.

Mais j'ai survécu.

Lorsque j'ai finalement quitté l'isolement, je n'étais plus la même personne qu'avant. Cette expérience avait changé ma façon de comprendre la maladie, le deuil, la peur et, surtout, l'importance d'avoir quelqu'un qui vous écoute et reste à vos côtés lorsque vous traversez une crise.

Cette expérience m'a également ouvert les yeux sur la détresse vécue par les professionnels de santé. J'ai vu l'immense pression qu'ils supportaient tout en prenant soin de personnes malades, effrayées et parfois mourantes. Derrière leurs uniformes se trouvaient des êtres humains qui, eux aussi, vivaient la peur, l'épuisement, le deuil et l'incertitude.

Cette expérience m'a amenée à me poser une question : qui soutient celles et ceux qui soutiennent les autres ?

C'est cette question qui m'a conduite vers les premiers secours psychologiques (PSP) et la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS). J'ai commencé à mettre en place et à soutenir des formations aux premiers secours psychologiques parce que j'avais moi-même fait l'expérience de la vulnérabilité et du besoin de soutien émotionnel en situation de crise.

J'ai appris que, parfois, le soutien en matière de santé mentale ne commence pas par une intervention complexe. Parfois, il commence simplement par quelqu'un qui vous dit : « Je suis là, avec vous. »

J'ai également appris qu'être entouré de personnes bienveillantes et solidaires peut changer la manière dont on traverse une situation difficile. Le soutien ne peut effacer le deuil, la maladie ou la douleur, mais il peut aider une personne à se sentir moins seule et lui donner la force de continuer.

Mon expérience personnelle est devenue une source de motivation et a donné un nouveau sens à mon engagement.

Aujourd'hui, lorsque je parle de premiers secours psychologiques et de santé mentale et soutien psychosocial, je ne m'appuie pas uniquement sur des manuels de formation ou des théories. Je parle aussi en tant que personne qui a été de l'autre côté : en tant que patiente, en tant que personne placée en isolement, en tant que personne endeuillée et en tant que personne qui avait besoin d'espoir et de lien humain.

Mon histoire ne parle pas uniquement de la COVID-19. Elle parle de survie, de perte, de compassion et du pouvoir des liens humains.

Elle montre également ce qui peut se produire lorsque nous écoutons les expériences vécues des personnes et que nous leur permettons de façonner notre manière de répondre aux crises.

« Expériences vécues et entendues : des voix authentiques, un changement réel. »

Mon expérience m'a appris que chaque crise laisse des blessures émotionnelles qui ne sont pas toujours visibles. Elle m'a appris que les professionnels de santé, les intervenants, les volontaires, les patients et les aidants ont tous besoin de soutien. Et elle m'a appris que la santé mentale doit faire partie intégrante de chaque intervention humanitaire -- non pas comme une considération secondaire, mais comme un élément essentiel de la prise en charge des personnes.

J'ai survécu à la COVID-19. Mais au-delà d'avoir survécu à la maladie, j'ai trouvé une nouvelle raison d'agir : aider les autres à se sentir écoutés, soutenus et moins seuls lorsqu'ils traversent, à leur tour, des moments de crise.

De l'expérience vécue à l'action

L'histoire de Serah montre ce que peut devenir une expérience vécue. Le temps qu'elle a passé en isolement et la perte qu'elle y a subie ne sont pas restés de simples souvenirs personnels. Son parcours l'a amenée à initier et à soutenir des formations aux premiers secours psychologiques, afin que davantage de personnes sachent dire « Je suis là, avec vous » à quelqu'un en détresse.

C'est sur cette force que repose le réseau de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : des volontaires et des membres du personnel qui transforment ce qu'ils ont vécu en soutien aux autres, au plus près des communautés qu'ils servent. Dans chaque crise, les soins de santé mentale peuvent sauver des vies et devraient être accessibles à toutes et à tous.