Sénégal: TrustAfrica pour la justice réparatrice

Les discriminations héritées de l'esclavage et fondées sur le travail ou l'ascendance persistent en Afrique. Réunis, jeudi, à Dakar à l'initiative de TrustAfrica et du Réseau africain des communautés discriminées sur la base du travail, de l'ascendance et contre l'esclavage, des défenseurs des droits humains ont plaidé pour la reconnaissance formelle de ces injustices et la mise en place de mesures de réparation.

Les séquelles de l'esclavage ne s'arrêtent pas au passé : elles persistent aujourd'hui à travers des discriminations fondées sur l'ascendance, le travail, le statut social ou la caste. Cette problématique était au cœur du panel « Réparations et droits des communautés : faire progresser un agenda commun pour la justice réparatrice », organisé, hier, à Dakar, par TrustAfrica. Organisée en prélude au Forum des Ong sur les réparations, cette rencontre a rassemblé des défenseurs des droits humains, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants de communautés victimes de discriminations liées au travail et à l'ascendance.

L'ensemble des participants s'accorde sur un point : la reconnaissance formelle des injustices passées constitue un préalable indispensable à toute démarche de réparation. Selon Coumba Touré, présidente du conseil d'administration de TrustAfrica, cet événement offre aux organisations engagées un espace d'échange d'expériences et de bilan de leurs luttes. Il s'inscrit également dans le cadre des 20 ans de l'organisation, qui tient à rendre hommage au parcours des personnes dédiées à ce combat. Pour Coumba Touré, toute démarche de réparation passe obligatoirement par la reconnaissance. Il est jugé inacceptable qu'en 2026, des individus subissent encore un statut social hérité de l'esclavage.

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Ces discriminations entraînent des répercussions économiques intergénérationnelles, barrant l'accès de certaines communautés aux ressources indispensables à leur développement. Une situation qualifiée d'« aberrante, inhumaine et inacceptable ». Elle interpelle directement les États africains, leur rappelant leur obligation de protéger l'ensemble de leurs citoyens, notamment par l'adoption de cadres législatifs reconnaissant ces discriminations et garantissant un accès effectif à la justice. Cette reconnaissance formelle doit déboucher sur des actions concrètes. Des familles entières ayant été spoliées du fruit de leur labeur au profit de familles dominantes, ce passé explique largement la précarité actuelle de leurs descendants.

Citoyenneté à deux vitesses

« Ils ont droit à la réparation », affirme Coumba Touré, tout en précisant que celle-ci ne se limite pas à un aspect financier. Elle englobe les excuses publiques, la restauration des droits économiques et la mise en place de mesures compensatoires. Selon elle, la responsabilité est partagée. « Les États doivent réparer, les grandes familles qui ont bénéficié doivent réparer, les organisations internationales doivent réparer », a-t-elle notamment dit. S'inscrivant dans cette dynamique internationale, Jasmine Mickens, également panéliste, appelle à bâtir des convergences au-delà des barrières linguistiques et géographiques. Estimant que les réparations englobent des dimensions économique, juridique, politique et sociale, elle souligne que « les réparations consistent à réinventer l'avenir ».

L'objectif n'est donc pas seulement de réparer les torts du passé, mais de transformer en profondeur les systèmes qui perpétuent ces inégalités. Enfin, le Dr Ebrima Sall, directeur exécutif de TrustAfrica, replace l'État au centre du dispositif. Il préconise le renforcement des commissions africaines des droits de l'homme, la nomination d'un rapporteur spécial dédié et la création de fonds d'aide juridique pour les victimes. Pour lui, une société civile forte est essentielle pour documenter les abus et accompagner les citoyens. Rappelant le principe républicain d'égalité fondamentale, il conclut qu'aucune considération de caste, de tribu, de langue ou de classe ne saurait justifier une citoyenneté à deux vitesses.