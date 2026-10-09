Sénégal: Forum économique germano-sénégalais - 158 milliards de FCFA en jeu

La question économique a occupé une place centrale lors de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Allemagne avec le Forum économique germano-sénégalais qui a été sanctionné par des accords et engagements de 240 millions d'euros, soit près de 158 milliards de FCFA, dans plusieurs secteurs considérés comme prioritaires par le Sénégal.

Au fil du temps, le partenariat entre Berlin et Dakar a progressivement changé de nature. Longtemps centré sur la coopération au développement, il s'étend désormais à des enjeux plus stratégiques pour le Sénégal : transition énergétique, emploi, développement du secteur privé, gouvernance et transformation de l'économie. Le Forum économique sénégalo-allemand organisé lors de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Allemagne au mois de juin 2026 illustre cette nouvelle trajectoire.

Cet événement s'est tenu le 22 juin, au lendemain de l'arrivée du chef de l'État sénégalais en terre allemande. Il y a participé aux côtés de Reem Alabali Radovan, ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du développement (BMZ). Environ 250 représentants d'institutions publiques, d'entreprises allemandes et sénégalaises, d'organisations économiques, d'institutions financières et de partenaires au développement ont pris part aux travaux. L'enjeu était de rapprocher les priorités de développement du Sénégal des instruments allemands de coopération, de financement et de promotion économique. Une approche qui s'inscrit dans la volonté affichée par Dakar de renforcer sa souveraineté économique, industrielle, énergétique, alimentaire et sanitaire.

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L'association germano-africaine des entreprises (Afrika-Verein) a joué un rôle majeur dans l'organisation de ce forum aux côtés du BMZ. Grâce à son excellent réseau sur le continent, cette association qui existe depuis 90 ans et compte 350 à 400 membres, soit 85% des entreprises allemandes présentes en Afrique, a pour rôle de favoriser le dialogue entre les acteurs économiques et politiques allemands et africains. Selon Nicoletta Maier, Manager pour l'Afrique francophone, la présence du Président sénégalais et du ministre fédéral allemand de la Coopération a donné un cachet particulier à ce forum.

Le Forum s'est principalement articulé autour de trois secteurs : l'agriculture et la mécanisation, les énergies renouvelables ainsi que la santé et la pharmacie. Des domaines dans lesquels les deux pays identifient des possibilités importantes de coopération et d'investissement.

Trois secteurs au cœur des échanges

Dans l'agriculture, les discussions ont notamment porté sur la mécanisation, l'amélioration de la productivité et le développement de chaînes de valeur. L'objectif est de favoriser une agriculture davantage modernisée, capable de répondre aux besoins du marché tout en offrant des débouchés aux entreprises et aux investisseurs.

Concernant les énergies renouvelables, les échanges ont porté sur les possibilités de développer des projets, mais aussi sur les conditions permettant de mobiliser davantage de financements privés et de technologies.

Pour le secteur de la santé et la pharmacie, les discussions ont mis en avant les possibilités de développer la production locale, de renforcer les compétences et de nouer des partenariats industriels durables. Le forum a également permis de présenter aux investisseurs allemands les priorités du Sénégal en matière d'investissement et les opportunités offertes par le marché national. L'APIX et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan ont ainsi exposé les perspectives de développement du secteur privé et les possibilités de partenariat.

Des accords et des projets annoncés

La rencontre a pu évoquer les obstacles qui peuvent freiner la réalisation des projets. À signaler qu'avant le forum, Afrika-Verein a organisé une table-ronde réunissant les autorités sénégalaises et une quinzaine d'entreprises allemandes présentes au Sénégal. « Ce forum informel a permis d'avoir un vrai dialogue et d'évoquer les difficultés que rencontrent nos membres », informe Mme Maier. De même, la question du financement a occupé une place importante. Les participants au forum ont insisté sur la nécessité de développer des mécanismes permettant de faciliter l'accès aux ressources, notamment à travers les garanties, le financement mixte, le partage des risques et des solutions adaptées au contexte local. La présence du Président Bassirou Diomaye Faye et de la ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du Développement, Reem Alabali Radovan, a donné du relief au forum.

Ainsi, la ministre allemande a présidé la cérémonie de signature des protocoles d'accord et des contrats, tandis que le Président Faye a clôturé les travaux. « Les entreprises allemandes ont toute leur place au Sénégal. D'autant plus que nous apprécions la qualité des produits et des services allemands », a notamment déclaré le chef de l'État sénégalais. Plusieurs accords et annonces ont ainsi marqué cette rencontre, entre autres, le financement de la ligne verte entre la KfW et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, avec le soutien du BMZ.

Le projet NioFar, porté par l'Afrika-Verein, le BVMW, la GIZ, l'APIX et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, figure également parmi les initiatives annoncées. Selon Nicoletta Maier, cette initiative vise à créer un point de contact entre les entreprises allemandes présentes au Sénégal ou souhaitant s'y implanter et les structures étatiques sénégalaises afin de promouvoir l'investissement.

Au total, 240 millions d'euros d'accords et d'engagements, soit près de 158 milliards de FCFA, ont été annoncés dans plusieurs secteurs prioritaires de la Vision Sénégal 2050 : énergie, santé, agro-industrie, industrie, infrastructures et formation. « Il y a un engouement, un vrai mouvement des entreprises allemandes pour le marché sénégalais », constate Mme Maier qui salue « un franc succès ». Elle espère que ce forum servira de déclic pour transformer le niveau de confiance entre les deux pays au niveau institutionnel en projets concrets sur le plan économique.