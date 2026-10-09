Soudan: Le pays a perdu plus de 500 000 feddans de forêts en un an

Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Prof Ismat Qurachi a déclaré que les forêts soudanaises avaient subi de graves destructions dans le contexte de la guerre menée par les Forces de soutien rapide, le pays ayant perdu plus de 500 000 feddans de couvert forestier en une seule année.

S'exprimant lors d'un forum d'information organisé par l'Agence soudanaise de presse au Centre culturel d'Omdourman, il a indiqué que son ministère avait élaboré, avec des partenaires internationaux, un plan stratégique pour restaurer le secteur forestier, dont la mise en oeuvre est déjà en cours malgré le coût élevé de l'opération.

Le ministre a précisé que la ceinture d'acacias, principale source de gomme arabique, s'étend sur 13 États qui assurent entre 70 et 80% de la production mondiale. Il a souligné que le ministère fait face à un important défi de reboisement et qu'un programme spécifique a été établi avec la Türkiye à cet effet.

Selon lui, le secteur forestier produit chaque année 2,69 millions de tonnes de bois de chauffage, pour une valeur marchande estimée à 33 milliards de dollars. Il contribue à environ 3,3% du PIB, fournit 70% de l'énergie consommée au Soudan et jusqu'à 60% de l'alimentation du cheptel national, tandis qu'il emploie 15% de la main-d'oeuvre rurale.