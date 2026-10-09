Soudan: Le partenariat avec le Japon est un pilier de la recherche scientifique et du renforcement des capacités au pays

Le ministre soudanais de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof Ahmed Madoui Mosa a souligné que le partenariat avec les institutions universitaires et de recherche japonaises constituait un axe stratégique pour développer la recherche scientifique et renforcer les compétences au Soudan.

Lors d'une rencontre avec le président de l'Université japonaise de Tottori et plusieurs responsables universitaires, en marge de la participation soudanaise au STS Forum 2026, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération académique entre les deux pays, notamment entre les universités de Khartoum et de Tottori.

Les deux parties ont convenu d'élargir les projets conjoints, déjà actifs dans le domaine agricole, aux secteurs médical, vétérinaire et ingénierie. Elles ont également examiné l'augmentation des possibilités de formation, de perfectionnement et de doctorat pour les chercheurs et enseignants soudanais.

Une visite prochaine du directeur de l'Université de Khartoum et de plusieurs doyens à Tottori doit permettre de coordonner de nouveaux projets adaptés aux besoins du Soudan. Le ministre a appelé à transformer les accords existants en initiatives concrètes au service de la production des connaissances, du développement des compétences et de la reconstruction du pays.