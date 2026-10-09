Madagascar: Journée de VOI - Les communautés de base se lèvent pour la nature

À Ambanja, la 5e édition de la Journée régionale des Vondron'olona Ifotony (JRVOI) a officiellement démarré sous le signe de la mobilisation communautaire. Carnaval, cérémonie officielle et conférence-débat ont rythmé cette première journée, avec un message central : la protection des ressources naturelles ne peut être efficace sans des communautés fortes, organisées et pleinement responsabilisées.

Ambanja a vibré au rythme des cent trente communautés de base issues de cinq districts de la région Diana. Pour marquer l'ouverture officielle de cette édition, les acteurs de la gestion communautaire des ressources naturelles ont investi les rues de la ville de Sambirano à travers un carnaval haut en couleur. Une mobilisation qui n'avait rien d'un simple rendez-vous festif. Elle traduisait la volonté des communautés de rappeler leur place dans la préservation du patrimoine naturel de la région Diana.

Forêts, mangroves, ressources en eau, terres et biodiversité constituent autant de richesses dont dépendent directement des milliers de ménages. Mais leur préservation reste confrontée à de multiples pressions. Dans ce contexte, les VOI apparaissent comme des acteurs incontournables. Encore faut-il qu'ils disposent des moyens, de l'organisation et de la gouvernance nécessaires pour assumer pleinement cette responsabilité.

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Après le carnaval, les participants se sont retrouvés dans l'enceinte du district d'Ambanja pour la cérémonie officielle, ayant vu la présence des personnalités politico-administratives de la région. Les discours prononcés à cette occasion ont convergé vers un même constat : la gestion durable des ressources naturelles ne peut pas être imposée d'en haut. Elle doit également être portée par ceux qui vivent au quotidien au contact de ces ressources.

« La région Diana est particulièrement bénie par la richesse et la diversité de ses ressources naturelles. Il nous appartient à tous de nous mobiliser pour les protéger et les préserver, afin de les transmettre aux générations futures», a déclaré le chef de région Louis Francio Marovavy lors de son intervention.

Le rôle des communautés de base prend ainsi une nouvelle dimension. Les VOI ne doivent plus être perçus uniquement comme des structures chargées de surveiller une forêt ou un espace naturel. Ils peuvent devenir de véritables partenaires de la gouvernance territoriale, à condition de renforcer leur capacité d'action et leur responsabilité collective.