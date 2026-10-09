Madagascar: Boeny les unités économiques répertoriées

La région Boeny est la première à accueillir l'opération majeure de Recensement général des unités économiques (RGE) menée par l'Institut national de la statistique (INSTAT). Cette vaste opération vise à recenser l'ensemble des activités économiques présentes dans le pays, avec un déploiement particulier dans la région Boeny.

Le lancement du RGE dans la région est précédé d'une formation destinée aux enquêteurs. Depuis le début de cette semaine, 250 jeunes suivent ainsi une formation à Mahajanga afin de se préparer aux opérations de collecte. Le projet bénéficie du financement de la Banque mondiale.

À l'issue de cette formation, les enquêteurs seront déployés sur le terrain dans les six districts de la région Boeny, à savoir Mahajanga I et II, Marovoay, Mitsinjo, Soalala et Ambato Boeny, ainsi que dans le district de Besalampy. L'objectif est de recueillir des données fiables sur l'ensemble des unités économiques, notamment les entreprises et les structures formelles et informelles, afin de mieux connaître le tissu économique régional.

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« Cette opération vise à recenser les entreprises et les établissements économiques. Avant le déploiement des enquêteurs, des descentes sur le terrain permettront de préparer et d'identifier les différents sites concernés par le recensement », a expliqué le représentant de l'Instat.

Cette déclaration a été faite lors d'une visite auprès de la secrétaire générale de la région Boeny, Ida Jacqueline Rakotonirina Harinarivo, au bloc administratif d'Ampisikina, la semaine dernière. « Nous sommes reconnaissantes de votre projet et nous vous encourageons à mener cette action à son terme », a souligné la secrétaire générale. Une phase principale de collecte a déjà été lancée en juillet à l'échelle nationale. Elle se poursuit actuellement dans différentes régions du pays.