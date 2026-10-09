Madagascar: Coopération régionale - La Réunion et Boeny signent un accord-cadre

La Région Réunion et la Région Boeny renforcent leur coopération. Les deux collectivités ont signé un accord-cadre de coopération décentralisée, le 7 octobre, à l'hôtel de Région de La Réunion. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana, et du conseiller régional de La Réunion, Wilfrid Bertile.

La présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, et le chef de la Région Boeny, Nasolo Adakalo, ont signé cet accord, conclu pour une durée de trois ans. Celui-ci prolonge la déclaration d'engagement signée le 20 juin 2023 ainsi que les actions de coopération menées entre les deux territoires depuis les années 2000.

Parmi les principaux projets prévus figure la création d'un pôle agricole ainsi que la construction d'un lycée agricole et technique à Besely, sur la RN4. La coopération portera également sur plusieurs domaines prioritaires, notamment l'éducation et la formation, la santé, la culture et le sport, la biodiversité et l'environnement, l'agriculture et le développement rural, ainsi que l'insertion des jeunes et la mobilité des compétences.

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Avant la signature, une rencontre a réuni les délégations et plusieurs institutions réunionnaises. L'École du Monde, ainsi que le CHOR, le CHU, l'IRD, le CREPS, l'AFD et le CIRAD, ont présenté leurs actions de coopération menées aux côtés de la Région Réunion, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du sport et de l'éducation.

Pour Huguette Bello, la signature de cet accord marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux territoires. « La signature de cet accord n'est pas une fin en soi. C'est un commencement d'une nouvelle étape dans une relation qui doit désormais regarder résolument vers l'avenir. Nous sommes deux territoires de l'océan Indien. Deux territoires différents, mais confrontés à des défis qui se répondent.

Deux territoires qui ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Et surtout, deux territoires qui ont beaucoup à construire ensemble. Notre responsabilité est de transformer cette proximité géographique en proximité humaine », a-t-elle déclaré.

La présidente de Région Réunion a également insisté sur une coopération fondée sur la co-construction plutôt que sur l'aide. Elle a enfin rappelé l'héritage malgache de La Réunion, soulignant les liens historiques et humains qui unissent les deux territoires.