Madagascar: Un jour d'octobre 2026

9 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nasolo-Valaivo Andriamihaja

À quelques heures d'écart et aux antipodes l'un de l'autre, un tournoi de tennis et un match de football dépassèrent l'étroite dimension de l'instant.

À Pékin, Novak Djokovic (39 ans depuis sa naissance en mai 1987) remportait sa 102ème victoire ATP. Sa septième victoire dans ce tournoi de la capitale chinoise. Avec 34 victoires sans une seule défaite. Djoko devenait également le premier joueur à remporter au moins un tournoi par ans durant 21 années successives. Cette incroyable série prendra inéluctablement fin, un jour, et personne ne sait encore si cette 102ème était déjà la dernière.

À Buenos Aires, Lionel Messi (40 ans puisqu'il est né en juin 1987) disputait son 208ème (et vraiment) tout dernier match avec l'Argentine : un but et deux passes décisives, les 67ème et 68ème d'une fabuleuse carrière. Avec l'Argentine, Lionel Messi aura finalement tout gagné : champion du monde 2022, finaliste de la Coupe du monde 2014 et 2026 ; vainqueur de la Copa America 2021 et 2024 ; finaliste de la Copa America 2007, 2015 et 2016 ; médaille d'or des JO 2008.

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En filigrane de ces deux histoires parallèles et presque simultanées, à onze fuseaux horaires l'une de l'autre, c'est nous qui voyons se dévider la petite histoire de notre vie. S'il avait été plus facile de regarder jouer Djokovic en après-midi, il aura fallu aux plus passionnés veiller tard (ou se réveiller tôt) pour attendre Messi. Nous aurions été contemporains des exploits de deux champions exceptionnels, prétendants crédibles au titre de «GOAT» de leur sport respectif.

Ces encore quadras sont déjà trop vieux à l'aune du haut niveau. À cet âge, et après toutes ces années victorieuses, chaque moment peut se figer en ultime seconde historique. Et ce ne sera pas un couperet, mais une apothéose.

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