Sénégal: La Poste mise sur le numérique et la diversification des services

Dakar — La Poste du Sénégal entend moderniser son offre, développer ses services numériques et diversifier ses activités pour mieux répondre aux nouvelles habitudes des usagers, a réaffirmé sa directrice du marketing et de la communication, Seynabou Thiam Fall, soulignant la nécessité pour l'opérateur postal de s'adapter aux mutations du secteur.

À l'heure où les plateformes numériques transforment les modes de communication, de paiement et de livraison, La Poste cherche à faire évoluer ses méthodes de travail et ses prestations, l'objectif ainsi poursuivi étant de proposer des services plus accessibles, plus rapides et mieux adaptés aux besoins des particuliers comme des entreprises.

"L'objectif est de proposer des services plus simples, plus rapides et mieux adaptés aux besoins des usagers", explique Seynabou Thiam Fall, dans un entretien avec l'APS, à l'occasion de la Journée mondiale de la poste, célébrée cette année le 9 octobre. L'édition 2026 porte sur le thème "Un seul réseau postal, des possibilités infinies".

Selon la directrice du marketing et de la communication de La Poste, cette transformation passe notamment par le renforcement des solutions numériques et le développement de nouvelles prestations commerciales.

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La livraison, les services de proximité et la distribution à domicile figurent parmi les activités que l'opérateur entend consolider.

"Notre ambition est de construire une Poste moderne, diversifiée et davantage tournée vers les besoins des particuliers et des entreprises", affirme-t-elle.

Pour Seynabou Thiam Fall, les mutations technologiques ne doivent pas être considérées uniquement comme une contrainte.

Elles offrent également des possibilités de développement, à condition que La Poste adapte son offre à l'évolution de la demande et aux exigences d'un marché marqué par la rapidité des transactions et la diversification des services.

Dans cette perspective, l'opérateur développe des solutions couvrant notamment les paiements, les transferts, la distribution et la livraison.

Le service "JOTNACI", consacré au transport de marchandises, de bagages et d'articles divers, illustre cette volonté d'élargir les activités au-delà des missions postales traditionnelles.

Cette diversification vise à permettre à La Poste de mieux se positionner dans un environnement concurrentiel, où les usagers disposent de nouvelles solutions pour envoyer des biens, effectuer des transactions et accéder à différents services.

La réussite de cette évolution dépend également de la capacité des agents à s'approprier les nouveaux outils et à adapter leurs pratiques professionnelles.

La formation et la sensibilisation des collaborateurs constituent, à cet égard, des leviers importants pour accompagner la modernisation de l'offre et améliorer la qualité des prestations.

À travers ces orientations, La Poste entend ainsi faire évoluer son modèle commercial en conciliant innovation, proximité et adaptation aux attentes des usagers, selon sa directrice du marketing et de la communication.