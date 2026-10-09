Sénégal: Les ICS offrent 11 imprimantes multifonctionnelles à des écoles de Méouane et Tivaouane

Tivaouane, 8 oct (APS) Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont offert, jeudi, un lot de 11 imprimantes multifonctionnelles à des établissements scolaires de l'arrondissement de Méouane et de la commune de Tivaouane, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise de ces imprimantes accompagnées de cartouches, s'est tenue au siège du Conseil départemental de Tivaouane, en présence d'élus territoriaux, d'autorités éducatives, de chefs d'établissement et de représentants de la communauté éducative élargie.

Les 11 imprimantes ont été distribuées à autant d'établissements de la commune de Tivaouane et de l'arrondissement de Méouane.

Ce don d'imprimantes s'inscrit dans le programme "Une meilleure école pour un avenir meilleur", lancé par les ICS en 2024, et qui s'occupe de la construction et de l'équipement de salles de classe, de la réalisation de blocs sanitaires et de la mise à disposition de matériels scolaires.

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Mbacké Ndoye a, au nom du collectif des directeurs d'école de l'arrondissement de Méouane et de la commune de Tivaouane, salué ce geste.

Il a évoqué les "besoins récurrents" en matière d'impression auxquels les écoles font face, particulièrement lors des tests de positionnement, des évaluations trimestrielles et des examens blancs.

Ces activités pédagogiques engendrent des dépenses importantes en papier, en encre et en cartouches, poussant parfois les établissements à solliciter les parents d'élèves.

"Si les ICS mettent à la disposition de nos écoles ces outils, c'est vraiment un besoin réel qui est pris en charge", a-t-il insisté.

Selon Sandrina Gomez, responsable de la communication et du développement durable aux ICS, cette initiative émane de concertations entre l'entreprise, le Conseil départemental, l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF), les maires et les responsables d'établissements.

Elle a relevé que l'acquisition d'une imprimante professionnelle pouvant coûter environ deux millions de francs CFA, est une "charge difficilement supportable" pour les budgets des écoles.

Sandrina Gomez a souligné la volonté des ICS de contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel éducatif et d'apprentissage des élèves.

Les bénéficiaires ont été invités à veiller à l'entretien et à la bonne utilisation des équipements dont les pièces et la main-d'oeuvre sont couvertes par une garantie de deux ans, afin d'en assurer la durabilité.

L'Inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, Issa Ndior, a salué cette contribution, relevant que la poursuite de l'excellence scolaire implique une vision institutionnelle forte, une coordination rigoureuse et un accompagnement constant des établissements.

M. Ndior a appelé à une mobilisation de toute la communauté éducative, pour l'amélioration des performances scolaires, qui repose sur une synergie entre l'État, les collectivités territoriales, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves et les partenaires de l'Ecole.

La présidente du Conseil départemental de Tivaouane a, pour sa part, salué les actions des ICS au profit de l'éducation, en plaidant pour un "partenariat plus structuré" entre l'entreprise et l'institution qu'elle dirige.

"Nous voulons passer d'actions ponctuelles à un partenariat davantage coordonné, structuré et inscrit dans la durée", a déclaré Seynabou Gaye Touré.

Elle a dit souhaiter que cette collaboration couvre progressivement les domaines de la formation professionnelle et technique, de l'accès à l'emploi, de l'entrepreneuriat des jeunes et des infrastructures.