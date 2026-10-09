Congo-Brazzaville: Roissy-en-Brie - L'IFBA mobilise les femmes autour de la lutte contre le cancer du sein

À l'occasion d'Octobre Rose, l'association Impact femmes battues et abattues (IFBA), présidée par Nasdene Kodia, a organisé, le samedi 3 octobre, à la Maison des associations de Roissy-en-Brie, en France, une rencontre de sensibilisation au cancer du sein, axée sur la prévention, le dépistage précoce et l'accompagnement des femmes touchées par la maladie.

Placée sous le signe de la solidarité et de la prévention, cette troisième édition a rassemblé des femmes de tous âges, des professionnels de santé, des acteurs sociaux ainsi que des élues et élus de la ville, parmi lesquels François Bouchart, maire de la ville hôte. L'initiative s'inscrivait dans le cadre d'Octobre Rose, campagne internationale consacrée à la lutte contre le cancer du sein.

Pour cette occasion, la présidente de l'IFBA s'est entourée d'un panel pluridisciplinaire composé notamment du Dr Milca Tai, des assistantes sociales Eyane Kounianga, Hélène Lamago et Amenorice Mabiala-Maguissa, ainsi que de l'infirmière Kery. Une femme ayant survécu au cancer du sein a également pris part aux échanges pour partager son expérience avec l'assistance.

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Les interventions ont permis d'aborder les principaux enjeux liés à cette maladie, notamment les moyens de prévention, l'importance du dépistage précoce et la nécessité d'une prise en charge adaptée. Un médecin a, à cet effet, présenté des données relatives au cancer du sein avant de mettre l'accent sur les démarches permettant de favoriser une détection à temps.

Moment particulièrement marquant de la rencontre, le témoignage d'une survivante a suscité une vive émotion parmi les participantes. Revenant sur son parcours, elle a évoqué les épreuves traversées, notamment les deux ablations subies, ainsi que le long processus de reconstruction personnelle après la maladie. Son récit, empreint de douleur mais également d'espoir, a mis en lumière les difficultés physiques et psychologiques auxquelles sont confrontées les femmes touchées par le cancer du sein.

Au-delà des aspects médicaux, les échanges ont également souligné l'importance de l'accompagnement social et psychologique des patientes. Les assistantes sociales présentes ont notamment rappelé que la prise en charge d'une femme atteinte d'un cancer ne saurait se limiter aux soins médicaux, mais doit également tenir compte de sa situation familiale, sociale et psychologique.

À travers cette initiative, l'IFBA entend contribuer à lever les tabous qui entourent encore les questions de santé féminine et encourager les femmes à parler de leurs difficultés, à rechercher des informations fiables et à solliciter un accompagnement approprié.

Pour l'association, Octobre Rose ne doit pas se réduire à une campagne ponctuelle, mais constituer une occasion de renforcer durablement la sensibilisation, l'écoute et la solidarité envers les femmes confrontées à la maladie. « Dépister, prévenir, accompagner, soutenir et surtout ne jamais perdre l'espoir », a déclaré Nasdene Kodia en clôturant la rencontre, avant de donner rendez-vous aux participantes pour une prochaine édition en 2027.