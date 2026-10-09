Madagascar: Behoririka - Démolition des stands autour du lac

Les autorités municipales, accompagnées des agents de l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA) et de la Société municipale d'assainissement (SMA), ont procédé, cette semaine, à la démolition des stands des marchands autour du lac de Behoririka.

La mesure a pour but de libérer les lieux dans le cadre des travaux d'amélioration de l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement autour de Behoririka. Ce, en prévision de la saison pluvieuse à venir. En effet, le quartier de Behoririka, comme plusieurs autres localités dans la capitale, est régulièrement inondé à chaque averse abondante durant la saison des pluies, ces dernières années.

Ce, en raison de l'insuffisance des voies de déversement des eaux vers le lac de Behoririka, qui fait office de bassin de rétention. En effet, une importante partie des voies d'évacuation des eaux est bouchée par la présence des installations des marchands. Il a également été constaté qu'une partie du lac de Behoririka a fait l'objet de remblais illégaux, diminuant fortement la capacité de rétention d'eau de l'infrastructure.

« Tsena vao »

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Selon les autorités municipales, les marchands concernés seront déplacés non loin de leurs anciens emplacements, dans le bâtiment abritant le nouveau marché baptisé « marché à étage », près du pont Behoririka. Pour rappel, cet espace destiné aux marchands existe depuis plusieurs années, mais reste jusqu'ici boudé par les marchands. Depuis l'ouverture de ce nouveau marché, seuls quelques marchands ont accepté d'investir les lieux, tandis que la majorité des emplacements, notamment ceux situés dans les étages, demeurent inoccupés. Selon les marchands, ces emplacements ne disposent d'aucune visibilité et rares sont les clients potentiels qui fréquentent ce site. Raison pour laquelle ils préfèrent, jusqu'ici, rester sur les bords des rues et sur les trottoirs.

Fréquentation

De son côté, la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) estime que l'espace disponible au « tsena vao » permet d'absorber l'ensemble des marchands délogés autour du lac de Behoririka. Selon le président de la Délégation spéciale (PDS) de la CUA, Feno Ralambomanana, un parking destiné aux clients sera également aménagé devant le marché à étage de Behoririka.

Ces dispositions permettraient de faciliter l'accès des clients à ce lieu et d'en augmenter le taux de fréquentation. Le public et les clients sont, par ailleurs, encouragés par la municipalité à ne pas privilégier les marchands informels qui occupent illégalement les trottoirs et les bords des rues, au détriment des marchands installés dans les structures formelles.