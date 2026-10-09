Madagascar: Enseignement supérieur privé - Comment faire le bon choix après le bac ?

Trouver un établissement supérieur fiable et adapté demeure un véritable défi pour les milliers de nouveaux bacheliers à la recherche d'une formation qualifiante. Du contrôle rigoureux des habilitations ministérielles aux opportunités de stages et de bourses à l'étranger, découvrez les leviers déterminants pour faire le bon choix.

De nombreux nouveaux bacheliers éprouvent des difficultés à trouver un établissement d'enseignement supérieur, en particulier ceux qui n'ont pas réussi les concours d'entrée dans les universités publiques et qui doivent se tourner vers les universités privées pour poursuivre leurs études. L'enseignement supérieur privé s'est fortement développé au cours des vingt dernières années, mais beaucoup d'étudiants et de parents restent désemparés lorsqu'il s'agit d'identifier les établissements réellement fiables.

En effet, le secteur privé s'est massivement étendu à Madagascar ces deux dernières décennies. Si certaines institutions rivalisent aujourd'hui avec le secteur public en matière de qualité d'enseignement, et le surpassent parfois sur le plan des équipements, toutes les offres ne se valent pas. Pour les nouveaux bacheliers, la première règle essentielle consiste à choisir une école reconnue, condition indispensable pour que le diplôme délivré possède une valeur juridique et académique, permettant d'obtenir des équivalences, de se présenter à des concours administratifs ou d'accéder à l'emploi public.

Critères

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Afin de reconnaître une université privée légitime, trois vérifications fondamentales s'imposent avant toute inscription. Il convient tout d'abord de s'assurer de l'homologation globale de l'établissement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESupRes). La liste officielle actualisée des institutions homologuées et des offres de formation ayant reçu l'habilitation du ministère est consultable directement sur le site mesupres.gov.mg.

Une école peut être dûment homologuée pour le parcours licence sans l'être encore pour le master, ce qui impose de demander systématiquement l'arrêté ministériel correspondant. Un diplôme délivré par un établissement non homologué ne dispose d'aucune valeur auprès de l'administration ni des employeurs publics.

Le défi du choix pour les nouveaux bacheliers

À Madagascar, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur demeure un défi majeur. Dans ce contexte, la solidité des partenariats noués entre les établissements de formation et le monde de l'entreprise constitue un critère de choix déterminant : ces accords garantissent en effet des stages aux étudiants, tout en leur offrant de véritables perspectives d'embauche à l'issue de leur cursus, selon Dr Haingo Nadia Rakotovaoarison, à la tête de l'UPRIM.

Riche de 20 années d'expérience, l'Université privée de Madagascar (UPRIM) s'appuie sur un vaste réseau de partenaires économiques locaux de premier plan, parmi lesquels Yas Madagascar, Baobab Banque, BRED Madagascar... L'établissement se distingue également par un rayonnement international affirmé : un partenariat conclu en 2025 avec une agence de recrutement à Dubaï ainsi qu'une collaboration entamée en 2023 avec une clinique mauricienne, permettant l'accueil régulier d'étudiants issus des filières paramédicales.

Sur le plan académique, l'UPRIM a scellé en 2023 un accord stratégique avec la prestigieuse université chinoise Huaqiao University, à Xiamen, favorisé par l'intégration du mandarin dès la première année d'études. Chaque mois de septembre, quinze étudiants distingués pour leurs compétences académiques ainsi que leur maîtrise de la langue et de la culture chinoises s'envolent pour la Chine, bénéficiant d'une bourse d'études intégrale de quatre ans financée par le gouvernement chinois.

Des opportunités jusqu'en Chine et à Dubaï

L'UPRIM figure parmi les établissements dont les offres de formation sont officiellement habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur. L'établissement bénéficie également d'une reconnaissance accordée par la Dubai Health Authority (DHA) à Dubaï, constituant un atout de premier plan pour les étudiants désireux d'évoluer dans le domaine de la santé à l'international. À Dubaï, l'obtention de la certification DHA est une étape obligatoire et particulièrement sélective pour exercer en tant que professionnel de santé, aucun diplôme n'étant accepté sans cette équivalence. Par ailleurs, l'établissement jouit d'une reconnaissance sur le territoire français, où les diplômes délivrés aux étudiants sont dûment validés.

S'agissant de l'offre académique, l'UPRIM rassemble cinq filières d'études majeures, à savoir la gestion et le management, le commerce et le marketing, le droit, la communication ainsi que le secteur paramédical. L'établissement propose deux parcours d'apprentissage adaptables : un enseignement en présentiel destiné aux étudiants en formation initiale suivant les cours au quotidien, et une formation à distance conçue pour les apprenants cumulant deux cursus ou combinant emploi et études. Seule la filière paramédicale exige une présence physique en classe. La rentrée universitaire pour l'ensemble des programmes est fixée au mois de novembre.

L'orientation et le coaching plutôt que la sélection stricte

L'Université privée de Madagascar (UPRIM) se distingue par sa politique de recrutement fondée sur une sélection sur dossier et un entretien individuel, à la différence de la majorité des établissements qui privilégient le concours d'entrée. Le directeur de l'école précise la philosophie de l'établissement : « Dès lors qu'un étudiant obtient son baccalauréat, il est légitime à poursuivre des études universitaires, l'examen du baccalauréat reposant sur des exigences équivalentes à celles d'un concours d'entrée.

Lors de l'entretien de motivation et d'orientation proposé aux candidats en première année, nous les guidons vers la filière la mieux adaptée à leur profil afin d'éviter toute erreur de parcours. Notre rôle est d'assurer un véritable coaching auprès de l'élève », précise-t-il. Selon la responsable, l'objectif central réside dans le développement personnel et académique de l'étudiant plutôt que dans le simple affichage d'une image d'excellence.

En parallèle, Dr Haingo Nadia Rakotovaoarison a décroché un doctorat en sciences de l'éducation, une distinction qui vient concrétiser un parcours de plus de vingt ans dédié à l'enseignement et à la formation. Elle s'est notamment spécialisée dans le coaching et l'orientation des jeunes diplômés, avec un accent particulier sur l'insertion professionnelle rapide des sortants, dans un contexte national où le chômage des diplômés reste élevé à Madagascar. Son expertise vise ainsi à rendre les étudiants immédiatement opérationnels sur le marché du travail.

Ces compétences acquises se reflètent aujourd'hui dans sa gestion de l'établissement, qui met un point d'honneur à promouvoir l'emploi des jeunes à travers le développement de partenariats variés et un accompagnement personnalisé lors du choix de leur filière.