Sénégal: Amadou Dia Ba espère des médaillés sénégalais aux JOJ de Dakar, 38 ans après sa performance à Séoul

Dakar — El Hadji Amadou Dia Bâ, seul athlète sénégalais à décrocher une médaille olympique, l'argent sur 400 mètres haies aux Jeux olympiques de Séoul (Corée du Sud), en 1988, dit nourrir l'espoir de voir d'autres athlètes sénégalais lui succéder au palmarès olympique, et cela dès les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 visent à permettre aux jeunes athlètes de "bien se préparer, pour que, dès qu'ils arrivent aux Jeux olympiques, ils puissent gagner", a-t-il déclaré dans un entretien avec APS Magazine, pour les besoins d'un cahier spécial sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Il y a "des jeunes qui ont fait les Jeux de la jeunesse et qui, pendant les grands Jeux olympiques, ont gagné [des médailles]", a souligné Amadou Dia Ba.

Les JOJ 2026 ne doivent pas être "de la simple figuration. Puisque c'est nous qui organisons et que c'est l'Afrique qui accueille. Je souhaite que les Sénégalais puissent faire preuve d'unité, et je pense que le comité d'organisation fait tout pour que les Sénégalais ne fassent pas que de la participation", a-t-il ajouté.

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Dia Ba, actuel directeur du Centre de développement de l'athlétisme de Dakar, rappelle que le Sénégal court depuis trop longtemps derrière une deuxième médaille olympique.

"On peut ouvrir une porte, mais il faut que les autres aussi s'y engouffrent. Et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres médaillés sénégalais", a-t-il dit, tout en gardant espoir sur la nouvelle génération.

"Je me bats pour que nos athlètes ne puissent pas vivre les manques que j'ai connus"

"Je pense que d'ici, peut-être, 2028, on aura une autre médaille. Et pourquoi pas lors des autres Olympiades qui vont venir. J'ai l'intention de ne pas attendre 40 ans pour que le Sénégal puisse avoir une médaille. Et je prie Dieu pour qu'il y ait un Sénégalais qui me succède. Pas une deuxième place, mais une première place", a-t-il confié.

Il a ajouté : "Peut-être que nous pourrons voir un de ces jeunes gagner à Los Angeles en 2028 ou bien aux Jeux de 2032. Il ne faut pas qu'on rate le coche".

Selon Amadou Dia Ba, les fédérations sportives, l'État, le président du Comité national olympique, le coordonnateur national du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Ibrahima Wade, tous le savent, sont conscients des enjeux.

Les athlètes sénégalais vivent souvent des difficultés dans leur préparation, entre manque de moyens, d'infrastructures ou d'assistance psychologique, a constaté l'ancien athlète sénégalais, assurant qu'il se bat pour leur éviter les difficultés qu'il a vécues dans sa carrière.

"Souvent, les athlètes vivent le manque d'aide, le manque d'infrastructures. Je me bats pour qu'ils ne puissent pas vivre les manques que j'ai connus", a dit le directeur du Centre de développement de l'athlétisme de Dakar, se disant convaincu que pour avoir des médailles, il faut mettre les athlètes dans de bonnes conditions.

"Moi, j'étais en France, j'ai eu la chance que mon entraîneur était international français. Donc, j'ai bénéficié de l'encadrement français. C'est plus tard que le Président Abdou Diouf m'a aidé, que je suis allé aux Etats-Unis", rappelle-t-il.