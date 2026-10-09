Sénégal: La flamme des JOJ Dakar 2026 fait vibrer Diourbel

Diourbel — La ville de Diourbel (centre) a accueilli, jeudi, la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), dans une ambiance festive marquée par des performances artistiques et ludiques.

Les porteurs de flamme ont sillonné les artères de la ville avant la remise de la torche par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Djibril Diop, à Louis Lamotte, un haut dirigeant sportif. M. Diop a souligné au cours de cette cérémonie que cette étape consacre la place de la région dans cet événement, estimant que les JOJ sont "le bien commun de toute une nation". Il a invité la jeunesse à s'inspirer des valeurs olympiques de paix, de fraternité, de résilience et d'excellence. Le secrétaire du conseil départemental, Amadou Faye, a présenté la flamme comme un symbole d'espoir, d'unité et de paix, invitant les jeunes à faire de leur créativité un levier de développement économique, social et culturel.

L'adjoint au maire, Thiécoura Sène, a pour sa part salué un élan populaire qu'il a qualifié de "mobilisation du coeur". Il a invité à son tour la jeunesse à persévérer face aux difficultés et à porter haut les couleurs du sport sénégalais. Plusieurs intervenants ont magnifié l'arrivée de la flamme olympique à Diourbel, y voyant un message d'espoir, de cohésion et d'ambition pour la jeunesse.