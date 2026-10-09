Sénégal: Thiès - Babacar Diop annonce un programme de renouvellement des caïlcédrats

Thiès — Le maire de Thiès, Babacar Diop, a annoncé un programme de renouvellement des caïlcédrats de la ville, après que certains de ces arbres géants associés à l'identité de la cité, ont été déracinés lors de l'orage du 20 août dernier.

" Nous avons subi, avec l'hivernage, la perte de beaucoup d'arbres qui sont tombés [et] des arbres doivent être abattus [parce qu'ils] posent un réel problème de sécurité", a dit, jeudi, le maire lors du débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2027, à l'hôtel de ville.n Pour lui, "c'est une situation qui interpelle pour la préservation de ce patrimoine" écologique de la ville.

"Il faut tout un programme aujourd'hui pour le renouvellement des caïlcédrats au niveau de Thiès", a lancé Babacar Diop, selon qui le remplacement de ces arbres sera une "priorité" pour la municipalité de la ville dans les prochaines années. De leur nom scientifique khaya senegalensis, introduits dans le paysage de Thiès vers 1933 pour apporter du charme écologique et surtout de l'ombrage et de la fraîcheur, ces arbres sont aujourd'hui menacés à la fois par l'action anthropique, le vieillissement et les intempéries.

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Ces ligneux sont aussi devenus de réelles menaces pour la sécurité des populations. En août dernier, lors du concours pour le recrutement d'enseignants (CREM), des candidats avaient frôlé le pire, quand une branche s'était écrasée sur la toiture de la salle qui les abritait au CEM Malick Sy de Thiès. Plusieurs autres cas similaires se sont produits ces dernières années.