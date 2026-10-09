Sénégal: Oussouye - Des fournitures scolaires et du matériel pour enfants à une pouponnière et un orphelinat

Oussouye — La pouponnière d'Oussouye et l'orphelinat de Kabrousse, dans la région de Ziguinchor (sud), ont reçu de la compagnie aérienne Air Sénégal un don comprenant des fournitures scolaires, des jouets, des produits d'hygiène, des articles de sport et de loisirs, ainsi que des lunettes.

Cet appui remis jeudi aux deux structures bénéficiaires s'inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise de la compagnie aérienne nationale. "Nous avons apporté des fournitures scolaires pour accompagner les enfants dans leur rentrée. Cette action nous tient à coeur car l'éducation est au centre de notre engagement", a déclaré Maïmouna Baldé, vice-présidente de l'association "Maymouna", basée en France et partenaire de la compagnie Air Sénégal sur cette initiative. Cette opération était en préparation "depuis plusieurs mois", a indiqué la présidente de cette association qui contribue à la mobilisation de dons et de ressources au profit des enfants depuis la France.

Selon Maïmouna Baldé, cette journée est une manière de rappeler les raisons ayant conduit à la création de cette association, à savoir "agir concrètement, transmettre et offrir de meilleures opportunités aux générations futures". Les deux soeurs à l'origine de cette association qu'ils ont créée en hommage à leur grand-mère, poursuivent cet engagement à travers leur slogan "Unis ici et ailleurs". Air Sénégal présente cet appui comme faisant partie des actions de solidarité qu'elle mène en faveur des enfants vulnérables de Casamance, à travers notamment l'initiative "Les Ailes de l'espoir".

Selon la compagnie, cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions sociales qu'elle mène en Casamance, traduisant aussi l'engagement de la compagnie et de ses partenaires en faveur des populations vulnérables, tout en contribuant à renforcer le partenariat avec l'association "Maymouna".

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"Au-delà de ces dons, cette initiative porte un message essentiel : celui de la solidarité, du partage et de l'engagement citoyen. Elle témoigne de la volonté d'Air Sénégal de contribuer concrètement au bien-être des communautés et de renforcer les liens avec ses partenaires engagés sur le terrain", a déclaré Khadidiatou Faye, représentante d'Air Sénégal lors de la cérémonie de remise de ce don.