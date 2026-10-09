Togo: Faure Gnassingbé est arrivé à Xi'an

Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, effectue une visite officielle en Chine du 9 au 16 octobre, à l'invitation du Premier ministre Li Qiang.

Selon Pékin, il sera reçu par le président Xi Jinping. Il aura des entretiens avec Li Qiang et rencontrera Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Le dirigeant togolais se rendra aussi dans les provinces du Shaanxi, du Fujian et du Guangdong. Il est arrivé vendredi à Xi'an (Shaanxi).

Xi'an a une population de 13 millions d'habitants. C'est un pôle industriel (équipements, aéronautique civile, logiciels) et universitaire : une soixantaine d'universités, dont Xi'an Jiaotong et Northwestern Polytechnical. Une zone de hautes technologies et une base nationale de l'industrie aérospatiale civile s'y trouvent.

Ce déplacement est le septième voyage officiel en Chine de Faure Gnassingbé.