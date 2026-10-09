Sénégal: Economie maritime - Le groupe Msc s'engage à renforcer sa présence au pays

9 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu le jeudi 8 octobre 2026 M. Diego Aponte, Président du Groupe Msc (Mediterranean Shipping Company), leader mondial du transport de conteneurs.

L'information émane de la Présidence de la République dans un communiqué de presse. «Ouvert sur l'Atlantique, le Sénégal fait de son économie maritime un levier de souveraineté. Le Chef de l'État conduit la modernisation des infrastructures portuaires et logistiques du pays, afin de le relier plus étroitement aux grands flux du commerce mondial et d'en faire une porte d'entrée vers la sous-région », lit-on dans le document.

Fort de son réseau international et de ses équipes d'experts, renseigne la même source, le Groupe Msc entend renforcer sa présence au Sénégal et proposer des solutions conçues pour répondre aux besoins propres du pays dans le domaine maritime. Diego Aponte a réaffirmé la disponibilité du Groupe à accompagner la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Cette audience, explique-t-on, s'inscrit dans la démarche du Président de la République visant à associer des partenaires de premier plan aux secteurs structurants de l'économie nationale, au bénéfice de l'investissement productif et de l'emploi.

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