Sénégal: Transparence dans le secteur extractif - Le pays distingué par le Eiti Chair's Award 2026

Le Sénégal a été distingué ce jeudi 8 octobre 2026 lors de la Conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) en recevant le prestigieux Eiti Chair's Award 2026, une distinction qui récompense le leadership et l'engagement en faveur de la transparence, de la redevabilité et de la bonne gouvernance dans le secteur extractif.

Selon un communiqué de presse, le prix a été remis à El Hadji Abdourahmane Diouf, Ministre de l'Énergie et du Pétrole, qui l'a reçu au nom de l'État du Sénégal lors d'une cérémonie.

Les Eiti Chair's Awards, explique-ton, mettent à l'honneur les acteurs et les pays qui ont fait preuve d'un leadership remarquable ainsi que d'un engagement soutenu en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance des ressources naturelles.

Le choix porté sur le Sénégal constitue une reconnaissance internationale des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Norme Itie et dans le renforcement de la gouvernance du secteur extractif.

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«Cette distinction vient saluer les efforts conjoints de l'État, des entreprises extractives et des organisations de la société civile réunis au sein du Comité national Itie. Elle intervient dans le prolongement des résultats de la Validation 2026 du Sénégal au titre de la Norme Itie 2023. Le Sénégal y enregistre une très bonne performance globale, avec un engagement constant de notre pays à promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources minières, pétrolières et gazières », rappelle le document.

« Cette appréciation internationale traduit notamment la volonté des plus hautes autorités de l'État, la société civile et le secteur privé de faire de la transparence, de la redevabilité et de la mobilisation des ressources nationales des instruments au service d'une meilleure gouvernance du secteur extractif », a soutenu le président du Cn-Itie, Thialy Faye.

Le Comité national Itie Sénégal se félicite de cette distinction qui honore l'ensemble des parties prenantes du processus Itie et réaffirme sa détermination à poursuivre les efforts en faveur d'une gouvernance responsable, inclusive et durable du secteur extractif.