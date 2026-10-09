Maroc: Hausse de 1% du résultat net consolidé de la société Afriquia Gaz au premier semestre 2026.

9 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé de la société Afriquia Gaz, une entreprise marocaine spécialisée dans le gaz de pétrole liquéfié, a enregistré une légère hausse de 1% par rapport au premier semestre 2025, selon les comptes semestriels consolidés établis par la direction de de cette entreprise.

Il ressort de ces comptes un résultat net de 334,047 millions de dirhams (MDH) contre 332 MDH au 30 juin 2025.

Quant au chiffre d'affaires de Afriquia Gaz, il s'est replié de 1% à 4 563 MDH contre 4 596 MDH au premier semestre 2025.

Le total des produits d'exploitation de la société connait le même niveau de baisse, se situant à 4 585 MDH contre 4 618 MDH au 30 juin 2025.

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Durant la période sous revue, la société Afriquia Gaz a comptabilisé des achats revendus de marchandises de 3 255 MDH contre de 3 406 MDH au premier semestre 2025.

Concernant les achats consommés de matière et fournitures se sont établis à 108,339 de 3 255 MDH contre 98,146 de 3 255 MDH à fin juin 2025. Les autres charges externes se situent à 413,170 de 3 255 MDH contre 340,220 de 3 255 MDH au premier semestre 2025. Les charges de personnel de la société passent de 110,002 MDH au premier semestre 2025 à 112,590 MDH un an plus tard.

En ce qui les concerne, les autres charges d'exploitation de la société Afriquia Gaz ont été fortement comprimées, puisqu'elles passent de 1,063 MDH au 30 juin 2025 à 781 746 dirhams au 30 juin 2026.

Globalement, les charges d'exploitation de la société Afriquia Gaz ont baissé de 60 MDH, s'établissant à 4 068 MDH contre 4 128 MDH au premier semestre 2025.

Le résultat d'exploitation est en progression de 6% à 517,210 MDH contre 490,009 MDH au 30 juin 2025.

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