Ile Maurice: «Creators Sprint» - Cinq heures pour imaginer une campagne marketing sans IA

Le Creators Sprint, organisé le jeudi 1eᣴ octobre sur le campus de Charles Telfair Education, à Moka, a mis des étudiants en Design, Marketing et Communication au défi de concevoir une campagne marketing complète pour Altavida, la marque de boissons énergisantes d'Aryze Company Ltd.

Répartis en équipes, les participants ont élaboré leur stratégie et leurs contenus autour de la signature The Sound of Energy, avant de présenter leur travail à un jury de professionnels. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) était interdite, afin de privilégier la créativité des étudiants.

L'équipe gagnante a remporté un stage chez Aryze Company Ltd et Sphere Media Technologies. Sa création pourrait également être utilisée dans une véritable campagne. Pour les organisateurs, cette initiative permet aux étudiants de se confronter aux exigences du secteur créatif et de mettre en pratique leurs compétences avant l'obtention de leur diplôme.