Ile Maurice: Une nouvelle unité pour accélérer les urgences

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

L'hôpital Victoria, à Candos, dispose d'une nouvelle unité de trauma et d'urgence, inaugurée le mercredi 7 octobre par le ministre de la Santé, Anil Bachoo. Dotée d'un système de triage par code couleur, elle vise à accélérer la prise en charge des patients selon la gravité de leur état.

Les victimes d'accidents, d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) pourront ainsi bénéficier d'une intervention plus rapide, les cas critiques étant traités en priorité. Le ministre a présenté cette initiative comme une étape importante dans la modernisation des services de santé, notamment pour réduire les délais d'attente et les décès évitables liés aux retards de traitement.

D'autres mesures sont prévues, dont la création d'espaces dédiés aux traumatismes et aux AVC, ainsi que de salles spécialisées pour les patients diabétiques. Plus de 600 amputations sont pratiquées chaque année en raison de complications liées au diabète, a rappelé Anil Bachoo, insistant sur la prévention et l'intervention précoce.

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Le renforcement des urgences prévoit également l'acquisition d'ambulances supplémentaires et le recrutement d'environ 26 médecins urgentistes du SAMU. Une nouvelle application facilitera par ailleurs le suivi des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque.

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