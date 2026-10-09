Ile Maurice: Une septuagénaire percutée par une voiture

Une femme de 70 ans a été blessée dans un accident de la route survenu hier, jeudi 8 octobre, vers 11 h 10, près de l'arrêt d'autobus de Belle-Étoile, à Beau-Bassin. Habitant Trou-Fanfaron, elle a été admise à l'hôpital Dr Jeetoo, où elle a été placée sous observation.

Selon la déposition du conducteur, un homme de 48 ans habitant Beau-Bassin, celui-ci roulait en direction de Port-Louis lorsqu'il a aperçu deux piétons traversant soudainement la route à proximité de l'arrêt d'autobus. Malgré un freinage immédiat, sa voiture aurait percuté la seconde piétonne, qui est tombée sur la chaussée.

Alertée, la police de Coromandel s'est rendue sur les lieux. La victime a d'abord été transportée à la Mediclinic de Coromandel pour y recevoir des soins, avant d'être transférée à l'hôpital Dr Jeetoo par le Service d'aide médicale urgente. Un témoin indépendant, âgé de 38 ans et habitant Coromandel, a également fait une déposition à la police. L'alcootest pratiqué sur le conducteur s'est révélé négatif. Le véhicule a été examiné par la Divisional Support Unit de l'Ouest.

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La zone où s'est produit l'accident n'est pas couverte par des caméras Safe City. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.