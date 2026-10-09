Ile Maurice: Khushal Lobine - «Mon agenda, c'est le peuple»

interview

Alors que la colère des habitants de la circonscription n°15 (La Caverne-Phoenix) a éclaté mercredi soir, avec des routes bloquées et des pneus et matelas incendiés, le député et leader des Nouveaux Démocrates, Khushal Lobine, a rencontré, hier, la direction de la Central Water Authority (CWA). Il réclame un approvisionnement quotidien et une pression suffisante pour permettre aux habitants de remplir leurs réservoirs. Il répond également aux accusations d'«agenda caché» formulées par le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden.

La colère des habitants était-elle prévisible ?

Ce qui s'est passé mercredi est le résultat d'une exaspération qui s'accumule depuis plusieurs jours. Les habitants de la circonscription n°15 m'appellent et me sollicitent. Envoyer un camion-citerne dans quelques endroits ne suffit pas lorsqu'une région entière est affectée. À Phoenix, plusieurs zones sont concernées. Les habitants sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas vivre normalement. Nous sommes en 2026 et il est inconcevable que des enfants ne puissent pas se rendre à l'école ou préparer leurs examens faute d'eau pendant quatre ou cinq semaines.

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Je demande qu'un ou deux réservoirs puissent être remplis régulièrement. Nous pouvons avoir de l'eau six, dix ou 12 heures par jour, mais il faut une pression suffisante pour remplir les réservoirs. Ce n'est pas une demande extraordinaire. J'ai rencontré le directeur général de la CWA et son équipe. Ils ont écouté mes propositions. J'espère maintenant qu'elles seront prises en considération et qu'un plan d'action concret sera communiqué à la population.

Le ministre Patrick Assirvaden vous reproche un «agenda caché». Que lui répondez-vous ?

Mon agenda, c'est le peuple. Mon rôle de député est d'écouter la population et de transmettre ses souffrances aux autorités. Je ne fais pas de politique de salon. Je suis un homme de terrain. Depuis 2019, j'ai le privilège de représenter cette circonscription. Quand je vois des familles souffrir parce qu'elles n'ont pas d'eau, je dois être présent. C'est mon devoir. Si le gouvernement prend une bonne décision, je la saluerai. Si une décision n'est pas bonne, je le dirai.

C'est cela, la démocratie. Personne ne peut monopoliser l'intelligence. Donc, mon agenda est d'être sur le terrain et de transmettre la souffrance du peuple. Bizin pa fer politik ar delo. Patrick Assirvaden doit assumer ses responsabilités comme ministre. Il a un agenda à mettre en place et il doit deliver. Nous sommes dans une démocratie et tout le monde a le droit de s'exprimer. Mo pa fer politik avek delo. Inn ler pou deliver. Mo pou fer mo travay dan Parlman san faver ni freyer.

Craignez-vous une nouvelle mobilisation des habitants ?

Il y a énormément de frustration et de colère. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais mon devoir est de calmer la situation. J'appelle les habitants de la circonscription n°15 au calme, à la discipline et au respect de la loi. Je leur demande également de respecter les employés de la CWA, qui travaillent sous pression et avec les moyens dont ils disposent. Mais la CWA et le ministère doivent assumer leurs responsabilités et apporter une solution concrète à cette crise.