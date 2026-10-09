Ile Maurice: La passion du rugby en images

L'édition 2026 du CIEL Mauritius 7s, championnat africain de rugby à sept, a été une fois de plus à la hauteur des attentes. Huit équipes masculines et quatre équipes féminines se sont affrontées les 3 et 4 octobre derniers à SPARC à Cascavelle dans un esprit de camaraderie et de dépassement de soi, devant des gradins remplis et animés par les supporters de tous les pays engagés. Le Groupe CIEL, partenaire principal du CIEL Mauritius 7s depuis la première édition en 2022, retrouvait dans ce tournoi l'expression de valeurs fortes que partagent le rugby et le Groupe : performance, résilience, excellence, solidarité, camaraderie et passion.

Fière de porter les couleurs du pays et animée par une combativité tenace, chaque équipe a su faire vibrer la foule. Chez les hommes, le Kenya a décroché le titre au terme d'une finale captivante face à Madagascar et Tuks, venue d'Afrique du Sud, s'est imposée chez les dames. Les Mauriciennes ont quant à elles marqué les esprits en réalisant un parcours remarquable jusqu'à la finale.

Pour Guillaume Dalais, Group Chief Executive de CIEL, cette edition illustre le sens de l'engagement du Groupe : «Pour les sélections mauriciennes, se mesurer à de telles équipes est une belle occasion de former les plus jeunes et de démontrer l'excellence.» Il souligne aussi la progression du rugby féminin, une catégorie présente pour la première fois à cette compétition de haut niveau.

Le Groupe CIEL tient à inscrire ce partenariat dans la durée, en cohérence avec sa présence dans la région africaine et les valeurs du rugby. «Nous souhaitons soutenir la Fédération mauricienne de rugby pour ancrer le CIEL Mauritius 7s comme un tournoi de référence et le faire grandir», affirme Guillaume Dalais.

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