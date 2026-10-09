Ile Maurice: Rs 233 000 de marchandises et d'argent volés dans une boutique

Un commerçant de La Chapelle Road, à Trou-d'Eau-Douce, a découvert, mercredi 7 octobre au matin, que sa boutique avait été cambriolée durant la nuit. Des cigarettes, une importante somme d'argent et une caisse électronique ont été emportées.

Le vol aurait été commis entre 20 heures, mardi 6 octobre, et 6 h 30, mercredi 7 octobre. Le ou les malfaiteurs auraient forcé les volets ainsi qu'une porte en aluminium avant de s'introduire dans la boutique.

Plusieurs cartons de cigarettes de différentes marques, Rs 95 000 en espèces ainsi qu'une caisse électronique ont été volés. La valeur du butin est estimée à Rs 233 000, tandis que les dégâts causés à la boutique s'élèvent à environ Rs 15 000.

Les images des caméras de surveillance montrent un homme mesurant environ 1,70 mètre, vêtu de noir, portant des gants et une capuche. Après avoir forcé les ouvertures de la boutique, il aurait pris la fuite en passant par un terrain en friche donnant accès au bord de mer. L'établissement ne disposait ni de système d'alarme ni de gardien.

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Vers 17 h 10, le même jour, des membres de la Divisional Crime Intelligence Unit de l'Est se sont rendus à Pointe-Calou, à Trou-d'Eau-Douce, après avoir recueilli des informations sur le terrain.

Une caisse électronique a été retrouvée en mer, à environ trois mètres du rivage et à un mètre de profondeur. Repêchée par les policiers, elle présentait des traces d'effraction et contenait encore plusieurs pièces de monnaie.

Les policiers ont ensuite fouillé les broussailles à proximité et découvert une paire de gants jaunes et verts, ornés d'une bande rouge. Ces gants pourraient avoir été utilisés lors du cambriolage.

La scène a été examinée par la police, avec la participation de la Criminal Investigation Division Coastal et du Scene of Crime Office. L'enquête se poursuit afin de retrouver le ou les auteurs du vol.