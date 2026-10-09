Ile Maurice: Des arbres pour célébrer 25 ans de service public de Narendra Modi

Environ 30 personnes ont participé, le 7 octobre, à une cérémonie de plantation d'arbres à The Healing Forest, au Ganga Talao. Organisée par l'Overseas Friends of Bharatiya Janata Party (OFBJP) et le Hindu Ladies Council Mauritius, en collaboration avec le département des Forêts, cette initiative marquait les 25 ans de service public du Premier ministre indien, Narendra Modi.

À travers cette plantation, les organisateurs ont voulu associer cet anniversaire à des valeurs de développement durable, de responsabilité collective et de préservation de la nature. L'initiative était organisée par Nivedita R. Nathoo, vice-présidente de l'OFBJP et fondatrice du Hindu Ladies Council Mauritius.

Plusieurs personnalités politiques étaient présentes, dont le ministre de la Santé, Anil Bachoo, le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, le député Manoj Seeburn,, et le junior minister aux Affaires étrangères, Rajen Narsinghen.

Les organisateurs ont également salué le soutien du ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, ainsi que la contribution du département des Forêts à la mise en place de cette activité. Une mobilisation communautaire

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Des représentants de plusieurs organisations et communautés ont également pris part à la cérémonie, notamment Jaya Sharma, de Namo India, Medha Gujhadhur et Amrita, représentant la communauté purvanchal, ainsi que Varsha Cuttarre, Lalji Patel et Atish Boyjonauth.

Au-delà de l'hommage rendu au dirigeant indien, cette initiative a mis en avant les liens d'amitié entre Maurice et l'Inde, ainsi que l'importance de la solidarité et de la protection de l'environnement. Les arbres plantés à The Healing Forest se veulent un symbole d'engagement envers les générations futures.