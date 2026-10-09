Ile Maurice: Karaté - Le Sun Dragon Karate Club dit «non à la drogue»

Le samedi 3 octobre, le Mahogany Shopping Promenade a accueilli une campagne de prévention contre la drogue initiée par le Sun Dragon Karate Club, en partenariat avec d'autres structures locales telles que l'Ilot Karate Club et Arsenal Shotokan Karate Rovers.

L'événement s'est appuyé sur la pratique sportive -- en particulier le karaté et le cross-country -- pour faire passer son message. À cette occasion, le Shihan Sanjay Ramluchumun a tenu à sensibiliser la jeunesse aux risques liés aux stupéfiants tout en mettant en avant des solutions saines et constructives.

Le karaté : plus qu'un simple art martial

Rassemblant près de 120 participants à Pamplemousses, cette journée a allié sport, soutien familial et sensibilisation locale. Elle a démontré qu'un engagement collectif et continu est essentiel pour préserver les jeunes.

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Exercices d'assouplissements sous le regard du Sensei Ramluchumun (à g.) dans les couloirs de Mahogany Shopping Promenade.

Le programme a débuté par une course à pied autour du lac de Mahogany, avant de laisser place à des démonstrations de karaté, des temps d'échange, des témoignages d'athlètes et des interventions de prévention.

L'objectif central reste clair : savoir dire «NON à la drogue.» Plus qu'un simple art martial, le karaté apprend à surmonter la peur, la vulnérabilité et les mauvaises habitudes grâce au dépassement de soi et à l'éducation.

Pour la Sensei Shruti Seechurn, le karaté constitue un véritable rempart contre l'addiction. Bien au-delà de la discipline martiale, il transmet des valeurs fondamentales comme le respect, la persévérance, le contrôle de soi et la confiance.

Début du cross-country par les tout-jeunes.

Le Sensei Mitilesh Chutturdahrry rejoint cette vision en précisant que l'entraînement aide les pratiquants à canaliser leurs émotions et à se dépasser. Selon lui, la force authentique réside dans la maîtrise personnelle et la capacité à faire les bons choix, plutôt que dans l'agressivité.

De son côté, le Shihan Sanjay Ramluchumun rappelle que la pratique régulière garantit un mode de vie équilibré et offre aux jeunes un cadre structuré fondé sur l'entraide et la solidarité. Cet environnement constitue un appui solide pour résister aux mauvaises influences et à la pression sociale.

L'organisation exprime sa gratitude envers l'ensemble de ses partenaires et soutiens: le Mahogany Shopping Promenade (notamment Davina Abel), le ministère de la Jeunesse et des Sports, Sultan de Grignoti Ltd, la tabagie Sunkar, François Rousset (Ozimate Limited), Glacier Gourmand, l'école Gr8kids, ainsi que les parents présents.