Ile Maurice: Rama Valayden demande un gel des projets de loi

9 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Senior Counsel Rama Valayden a demandé à la Mauritius Bar Association (MBA) de se pencher dès aujourd'hui sur la création de la National Cr ime Agency (NCA), estimant que ce projet pourrait avoir des «conséquences sismiques» pour le pays.

Dans une lettre adressée hier au secrétaire de la MBA, il demande l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution appelant au gel de «tous les projets de loi et les amendements proposés à la Constitution» liés à la NCA, jusqu'à la tenue de «débats approfondis et de consultations» dans toute la République, Rodrigues comprise. Invoquant «l'intérêt de la démocratie et de la justice», il appelle la profession juridique à se saisir du dossier.

Annoncée par le gouvernement pour renforcer la lutte contre la criminalité, la NCA suscite des interrogations sur ses pouvoirs et les garanties encadrant son fonctionnement.

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