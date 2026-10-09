Ile Maurice: La FCC convoque à nouveau Kobita Jugnauth

Pourquoi revenir aujourd'hui sur Kobita Jugnauth ? C'est la question en filigrane de sa nouvelle convocation à la Financial Crimes Commission (FCC), prévue aujourd'hui, vendredi 9 octobre. Après deux auditions en 2025, les enquêteurs souhaitent à nouveau entendre l'épouse de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le dossier des quelque Rs 113,8 millions retrouvées dans des valises.

Le premier rendez-vous remonte au 15 février 2025, au lendemain des perquisitions ayant conduit à la saisie des espèces. Kobita Jugnauth avait alors été entendue pendant plusieurs heures avant de quitter les locaux de la FCC. Parmi les éléments retrouvés figuraient notamment des documents portant les noms du couple Jugnauth, ainsi qu'une valise contenant environ Rs 5,5 millions et sept montres de luxe. D'autres saisies chez Josian Deelawon avaient porté le montant total à environ Rs 113,8 millions.

Le 3 septembre 2025, elle avait de nouveau été convoquée. Accompagnée de Me Raouf Gulbul, elle avait été confrontée à certains objets et documents saisis, notamment des montres et des pièces liées à des voyages. Elle avait alors exercé son droit au silence.

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Depuis, l'enquête n'est pas restée figée. Les enquêteurs ont poursuivi l'exploitation des téléphones, des documents et des données financières, tout en sollicitant une coopération internationale. En juillet dernier, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait aussi révélé l'intervention d'anciens officiers de Scotland Yard.

Cette troisième convocation intervient donc à un moment où la FCC cherche manifestement à refermer plusieurs pans de son enquête. Quels éléments nouveaux seront soumis à Kobita Jugnauth aujourd'hui ? La réponse pourrait éclairer la prochaine étape d'un dossier qui, depuis février 2025, continue de laisser plusieurs questions en suspens.

Kobita Jugnauth ne fait, à ce jour, l'objet d'aucune accusation provisoire dans cette affaire.