Ile Maurice: Assirvaden - «Ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu»

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden , et le directeur général de la Central Water Authority (CWA), Shyam Thanoo, ont tenu à réagir aux propos de Khushal Lobine, député de La Caverne-Phoenix et leader des Nouveaux Démocrates, hier, lors de la visite à La Marie Treatment Plant. «Ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu. Il faut trouver des solutions pour soulager les habitants», a lancé Patrick Assirvaden.

Selon le ministre, 95 % des manifestants sont sincères et expriment une colère réelle face à leurs difficultés, mais certains pourraient avoir «un agenda caché». Il estime que certaines déclarations de Khushal Lobine ont pu contribuer à attiser la colère des habitants. «C'étaient des paroles visant à inciter les gens. C'est un fait.»

Patrick Assirvaden assure toutefois ne pas avoir de problème personnel avec ce dernier. «Je n'ai aucun problème avec Khushal Lobine. Nous avons l'habitude de nous parler lorsqu'il le faut.» Mais si Lobine poursuit une stratégie politique, «il devra en assumer la responsabilité». «L'avenir nous dira quel est cet agenda.»

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Shyam Thanoo a pour sa part affirmé avoir reçu, mardi, une lettre de Khushal Lobine, le même jour qu'une réunion de crise présidée par Patrick Assirvaden. Selon lui, les décisions prises lors de cette réunion devaient être mises en oeuvre immédiatement. Il a ainsi expliqué ne pas avoir pu rencontrer le député, tout en précisant avoir échangé avec deux de ses proches collaborateurs venus lui remettre la lettre.

Le directeur général de la CWA dément toutefois avoir refusé de recevoir Khushal Lobine. «Il fait circuler de mauvaises informations dans les médias. C'est totalement faux de dire que je refuse de le recevoir. Lorsque le temps me le permettra, je le rencontrerai.» Shyam Thanoo rejette également les accusations d'inaction de la CWA. «C'est faux de dire que la CWA ne fait rien. Nos équipes travaillent jour et nuit.» Pour lui, la priorité est de trouver des solutions plutôt que de multiplier les rencontres. Une réunion avec Khushal Lobine ne permettrait pas, à elle seule, de résoudre les problèmes d'eau, estime-t-il, évoquant la possibilité que le député ait «un agenda».

Fawzi Allymun dénonce la présence de «pyromanes»

Alors que la colère liée aux difficultés d'approvisionnement en eau continue de s'exprimer dans plusieurs régions, la tension est montée d'un cran à Phoenix mercredi. Fawzi Allymun, junior minister aux Collectivités locales et député du n°15, déplore la présence de «pyromanes». Présent sur le terrain, il affirme avoir passé la nuit de mercredi à jeudi, jusqu'à environ 3 heures du matin, à tenter de faciliter l'approvisionnement en eau. À Saint-Paul et Highlands, il dit avoir dialogué avec des participants aux barrages pour permettre le passage des camions-citernes. «Je leur ai dit qu'il fallait d'abord arrêter les barrages.» Selon lui, près de neuf camions-citernes ont pu se rendre dans ces deux localités.

Il remercie les habitants qui, après avoir refusé l'eau transportée par ces camions, ont finalement accepté le ravitaillement. «Mare-aux-Vacoas pena delo ek pa pe kapav avoy delo avek presion.» Il dit avoir escorté les camions-citernes pour s'assurer que l'eau provenait bien de La Marie et non de rivières. Mais la situation à Phoenix suscite son inquiétude. Fawzi Allymun condamne fermement les incendies et demande à la police d'ouvrir une enquête pour en identifier les auteurs. «Certaines personnes ont des agendas cachés et ont tenté de faire n'importe quoi.» Pour le député, la colère des habitants est légitime, mais les violences ne doivent pas être confondues avec la mobilisation citoyenne.