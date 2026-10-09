Madagascar: Pétanque/Championnats du monde - Cinq expatriés parmi les présélectionnés

Quarante-trois présélectionnés, dont cinq expatriés, participeront au regroupement et au test final pour sélectionner les quatre joueurs qui iront aux championnats du monde en Thaïlande.

Quarante-trois joueurs, dont cinq expatriés, participeront au regroupement et aux tests finaux destinés à désigner les quatre représentants de Madagascar aux championnats du monde en Thaïlande.

Quarante-trois prétendants pour quatre tickets. La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a dévoilé hier la liste des joueurs convoqués pour le regroupement et la sélection finale en vue des championnats du monde seniors hommes, en triplettes et en tir de précision. Les Mondiaux se dérouleront à Khon Kaen, en Thaïlande, du 20 au 25 novembre.

Les présélectionnés sont attendus au boulodrome d'Ankatso pour un regroupement qui se tiendra du 10 au 14 octobre. Cinq expatriés figurent dans la liste, dont trois pensionnaires du club de Décines, en France : Yves Sedrick Rakotoarisoa, Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias « Zigle », et Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana kely ».

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Les deux autres expatriés sont le pointeur de Vaulx-en-Velin, Christian Andriantseheno, alias « Racle», et Alhenz Zoel Tonitsihoarana, dit « Toutoune », qui évolue à Maurice. Les trois vice-champions du monde en 2024, Zigle, Tiana kely et Racle, ainsi que Toutoune sont déjà au pays.

Toutoune avait notamment formé la triplette victorieuse du Masters de pétanque en 2014 et remporté la médaille d'or en tête-à-tête aux Jeux des îles de l'océan Indien, à domicile, en 2023. Finaliste du Masters en 2025, Yves pourrait être le seul expatrié présélectionné absent du regroupement.

« Sa femme vient de donner naissance à leur premier enfant », indique une source au sein de la fédération.

Présence obligatoire

Les critères de présélection prennent d'abord en compte les champions du monde en titre, notamment Zigle, tenant du titre en tir de précision, et Lova Satamandimby Rakotoarisoa, champion du monde en tête-à-tête. Viennent ensuite les vice-champions du monde, à savoir Tiana kely, Faly Donald Andrianantenaina, de l'UBMT, Racle et Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », du PAC.

S'ajoutent les huit médaillés d'or du championnat d'Afrique de la zone 4. Douze des joueurs retenus ont également représenté Madagascar lors des tournois estivaux. La liste est complétée par les champions et vice-champions de Madagascar en triplettes, en doublettes et en tête-à-tête, les meilleurs du Trophée des ligues, les vainqueurs de la Coupe nationale, ainsi que les deux joueurs les mieux classés lors du regroupement de l'équipe nationale cette saison.

La première phase des tests de sélection est prévue les 10 et 11 octobre, tandis que la deuxième et dernière phase se déroulera du 12 au 14 octobre. La liste des quatre joueurs retenus pour représenter Madagascar aux championnats du monde en Thaïlande devrait être dévoilée le jeudi 15 octobre.