Madagascar: Rugby à XV/Coupe de Madagascar - TFMA challenge FT Manjakaray

Le rugby tananarivien s'offre une nouvelle affiche entre deux formations qui se connaissent bien. Ce dimanche, le Stade Makis Andohatapenaka sera le théâtre des quarts de finale de la Coupe de Madagascar, avec quatre rencontres au programme, dont celle opposant le FT Manjakaray (FTM) au TFM Ankasina. Une rencontre à élimination directe où chaque erreur mènera à la porte de sortie.

Sur le papier, le FTM aborde ce rendez-vous avec l'expérience des grands rendez-vous. Champion de Madagascar en 2023, 2024 et encore sacré en 2025, le club de Manjakaray s'est imposé ces dernières saisons comme l'une des références du rugby national. Son parcours dans le championnat de Madagascar confirme également cette régularité cette année. Le FTM avait atteint la finale avant de s'incliner d'un seul point face au Cosfa, 39-40.

Le TFMA, de son côté, arrive avec l'ambition de bousculer la hiérarchie. Les joueurs d'Ankasina ont déjà démontré leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. En 2025, ils avaient notamment atteint les demi-finales du Top 12, avant de s'incliner face au FTM sur le score de 28-20. L'historique récent des confrontations directes penche nettement en faveur du FTM. Lors de leurs trois dernières rencontres, le club de Manjakaray s'est imposé à trois reprises.

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Avantage psychologique

Le premier duel entre les deux équipes remonte au 17 mars 2024, lorsque le FTM s'était imposé sur le score serré de 33-28. Les deux équipes s'étaient retrouvées quelques mois plus tard, le 8 septembre 2024, toujours au stade Makis Andohatapenaka. Cette fois, Manjakaray avait nettement pris le dessus, 56-25, après avoir pourtant été mené à la pause.

La troisième confrontation récente s'est déroulée en mars 2025, en demi-finale du Top 12. Le FTM avait une nouvelle fois eu le dernier mot, 28-20, validant ainsi son billet pour la finale du championnat. Un avantage psychologique pour les « Dakarois », même si celui-ci ne garantit rien dans une rencontre de Coupe.

Cette statistique devra néanmoins être replacée dans le contexte actuel. Le FTM a connu une saison 2026 plus irrégulière, avec notamment plusieurs défaites en championnat, avant de se qualifier pour les phases finales. Mais le FT Manjakaray endosse le rôle du favori de ce quart de finale.

Antonio Rabeherison, coach de FT Manjakaray, fixe un objectif pour son club: « Nous visons la victoire car l'objectif est de nous racheter suite à notre défaite en finale du championnat de Madagascar ».

Fidelis Rakotoniaina, ou Coach Louda, entraîneur de TFMA, explique quant à lui que « ce sera un match qu'il faut bien négocier. Atteindre le dernier carré est possible si tout le monde respecte les consignes à la lettre », explique-t-il.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Une nouvelle page de la rivalité entre Manjakaray et Ankasina s'apprête à s'écrire.