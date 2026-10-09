Madagascar: Digitalisation - L'assurance numérique simplifie l'accès aux services

Sous l'effet de la transformation numérique, les services d'assurance évoluent à Madagascar. La Mutuelle d'Assurance Malagasy (Mama) a présenté hier à la presse une nouvelle étape de sa digitalisation, avec le déploiement d'un outil technologique baptisé «InsurTech by Mama». Le projet est expérimenté à l'agence AIS d'Isotry et doit permettre aux assurés d'effectuer davantage d'opérations à distance, notamment la souscription, la déclaration et le suivi des sinistres.

Cette évolution intervient dans un contexte où l'accès aux services financiers et assurantiels reste un enjeu pour les ménages et les entreprises. La possibilité d'effectuer certaines démarches depuis un téléphone peut notamment réduire les déplacements et le temps consacré aux formalités. Elle peut notamment faciliter les démarches des personnes qui travaillent pendant les heures d'ouverture des agences ou qui résident loin des points de service.

Selon la direction de Mama, la nouvelle plateforme permet désormais une gestion des contrats en temps réel. Une application mobile doit également permettre aux assurés d'accéder à différents services depuis leur smartphone. La déclaration d'un sinistre peut être réalisée en ligne, tandis que son évolution peut être suivie à distance. Le paiement des cotisations peut également être effectué par voie numérique.

Au-delà du gain de temps, la dématérialisation peut faciliter la gestion et la conservation des informations relatives aux contrats. Elle permet également de limiter certains déplacements et de simplifier les procédures. Son efficacité reste toutefois liée à l'accès des utilisateurs à un téléphone compatible, à une connexion internet et aux compétences nécessaires pour utiliser ces outils.

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La réduction des délais de traitement constitue également un enjeu important. Dans le cas d'un sinistre, l'assuré peut avoir besoin d'informations rapides sur l'état de son dossier. Le suivi numérique peut ainsi améliorer la circulation de l'information entre l'assureur et le client et réduire l'incertitude liée à l'attente.