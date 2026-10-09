Madagascar: Judo/Mondiaux - Laura Rasoanaivo tombe en seizièmes de finale

L'olympienne de Paris 2024 sort par la grande porte. La multiple championne d'Afrique des seniors et juniors, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, a été éliminée aux seizièmes de finale des -70 kg au championnat du monde hier à Bakou, en Azerbaïdjan.

Âgée de 22 ans et classée 22e mondiale, la médaillée d'argent au Grand Prix de Qingdao, en Chine, en 2025, s'est inclinée devant l'Allemande Giovanna Scoccimarra, 28 ans et classée 20e mondiale. Supérieure sur le papier, l'Allemande est plus expérimentée. Elle avait décroché la médaille d'or de l'Open européen de Prague le 27 juin et l'argent du Grand Slam de l'école Mont-Olivet de Lausanne, en Suisse, le 28 août.

Médaillée d'argent à l'Open de Johannesburg en juin et médaillée de bronze au championnat d'Afrique en avril, Laura a réalisé un début impressionnant hier en bouclant son premier combat par ippon en seulement quatre secondes contre la Roumaine Serafima Moscalu, âgée de 27 ans et classée 28e mondiale. Dans son palmarès, la Roumaine avait arraché le bronze au Grand Slam de Hongrie en septembre, au Grand Slam de Lima en août et à l'Open de Prague en juin. La troisième représentante du pays, Hajanirina Zo Andriambolona, bouclera la participation malgache ce vendredi chez les -78 kg. Âgée de 31 ans, Zo occupe le 54e rang mondial. Zo était classée 5e au dernier championnat d'Afrique. En 2025, elle avait décroché l'or de l'Open de Dakar en mars et l'argent de l'Open d'Abidjan.